快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗缺工！ 東勢農會力推省工農業 蒜頭播種採收規格化

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
青農蔡福順直指播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，相當划算。記者蔡維斌／攝影
青農蔡福順直指播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，相當划算。記者蔡維斌／攝影

農村缺工、農工老化依舊存在，雲林縣東勢鄉農會為鼓勵青農返鄉，積極推動「省工農業」，今天和東勢青農聯誼會舉辦省時省工技術研討會，吸引各鄉鎮百餘名青農參加，現場示範如何把5人1天才能完成的蒜頭播種，1個半小時就搞定，農會強調蒜頭走進機械規格化已是趨勢，盼政府多加補助鼓勵。

種蒜頭最費工，播種、採收都仰賴人力，農村不但缺工，高齡農工老化嚴重被稱為「千歲團」，東勢鄉農會最近輔導青農聯誼會推動「省工農業」，今天邀農糧署和青農對話，期讓蒜頭能走進機械化。

東勢農會總幹事陳倉富說，想讓青農返鄉，首要解決人工，東勢每年種蒜約560公頃，人力需求高，尤其今年蒜價狂飆，成本增加，未來唯有走向機械化才可望降低成本，蒜頭機械化剛起步，一台播蒜機達約60萬元，非一般農民能負擔，農會已請農糧署協助把蒜頭機械也能列入補助範圍。

青農蔡福順說，他種約10幾甲蒜頭，每年光播種採收人力成本就達30萬元，時下請嘸工且均為高齡農工，又得擔心老農下田有什麼閃失，所以決定改用機械兩年就可回本，安全又方便。

蔡福順說，一台播蒜機約可取代15到20個人力，每分地5人1天如今只約1小時半就完成，還有餘力幫人代工，對大面積栽種實很划算。

陳倉富表示，未來蒜頭種植將規格化，就是播種和採收機的間距一樣大，效率更佳。青農聯誼會長林義豐也說，未來農民不再是單打獨鬥，共同發想與合作，提高農作質量，才能展現青農返鄉的價值。

東勢農會積極推動省工農業，和青農合作推展機械化。記者蔡維斌／攝影
東勢農會積極推動省工農業，和青農合作推展機械化。記者蔡維斌／攝影
蒜頭播種機問世，對一向需靠人力的蒜頭種植，將邁入機械化，青農欣悅說可解決當下缺工及農工老化的窘境。記者蔡維斌／攝影
蒜頭播種機問世，對一向需靠人力的蒜頭種植，將邁入機械化，青農欣悅說可解決當下缺工及農工老化的窘境。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力。記者蔡維斌／攝影

青農 聯誼

延伸閱讀

彰化不限水稻作收成如常 永靖鄉農會今搶推創意米食

國寶青花瓷景觀斜張橋蒜頭大橋 新地標農曆年前通車

蒜頭漲價竟是今年少進口1.5公噸 輔導轉運第三國清理

農委會：進口補足國內缺口 蒜價可望回穩

相關新聞

影／台南火車節開跑 蒸汽火車之王現身遊客鐵道迷圍觀

台南市政府與台鐵合作舉辦台南火車節系列活動，今天在保安火車站開跑，請來有「蒸汽火車之王」美譽的DT668老火車頭，今明...

另類媽祖全台遶境 「北港百年藝陣展」佛陀紀念館登場

雲林北港以豐厚的宗教底蘊聞名全台，藝陣文化造就一群優秀傳統工藝師，在雲林縣府與民俗工作者努力下，「北港百年藝陣巡迴展」在...

南鐵工程小東路地下道施作到今天 明起恢復公車通行

交通部鐵道局中部工程處進行台南市區鐵路地下化計畫，其中C211標台南北段地下化工程小東路地下道段預計施作到今天，公車路線...

抗缺工！ 東勢農會力推省工農業 蒜頭播種採收規格化

農村缺工、農工老化依舊存在，雲林縣東勢鄉農會為鼓勵青農返鄉，積極推動「省工農業」，今天和東勢青農聯誼會舉辦省時省工技術研...

儲蓄互助互愛改善生活 嘉義區社員布袋淨灘清淨海洋

慶祝2020年國際儲蓄互助社節，中華民國儲蓄互助協會嘉義區會，上午在嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘淨灘，逾百名來自各地互助社員，...

台南黃金海岸列國家風景區 地方殷殷期盼

今年國慶焰火，台南市黃金海岸也吸引大批人潮在此聽潮聲、觀賞煙火，能見度再提高。市議員呂維胤認為，黃金海岸觀光長期遭漠視，...

台南古都馬拉松18日開跑 交通管制路線看這裡

2020台南古都國際半程馬拉松競賽，明天即將正式開跑，將有來自全台各地愛好路跑選手1萬5000人參與年度盛事，台南市警二...

智慧香火袋 爺奶戴上身不怕走失

香火袋也能很智慧！雲林縣府昨天跨域結合開基斗六媽新興宮推出「智慧科技香火袋」，首發1000份供斗六市65歲以上信徒申辦，...

嘉縣首件 六腳工廠村長罷免將投票

選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人...

農業剩餘物再利用 點廢成金

鳳梨皮、甘藷次級品、芒果仁、香檬皮渣、家禽脂肪與豬內臟等農業剩餘物，都是可以循環再利用的。農委會畜試所與農試所鳳山分所研...

爭辦全運會 台南強化硬體建設

台南13年沒辦全國運動會，台南市長黃偉哲昨天參加府城盃全國飛靶射擊錦標賽時表示，將爭取2年後辦全運會，加強軟硬體設備，像...

台南爭辦全運會 經費可整修場館、行銷城市

台南多處體育場館設施老舊，市府體育處盤點45處運動場館，田徑場、游泳池、桌球館、網球館等整修，約需11億元，由於基礎場館...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

退休警察「遛烏龜」獨特街景 嘉縣前農業處長撞見驚喜

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。