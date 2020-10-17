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抗缺工！ 東勢農會力推省工農業 蒜頭播種採收規格化
農村缺工、農工老化依舊存在，雲林縣東勢鄉農會為鼓勵青農返鄉，積極推動「省工農業」，今天和東勢青農聯誼會舉辦省時省工技術研討會，吸引各鄉鎮百餘名青農參加，現場示範如何把5人1天才能完成的蒜頭播種，1個半小時就搞定，農會強調蒜頭走進機械規格化已是趨勢，盼政府多加補助鼓勵。
種蒜頭最費工，播種、採收都仰賴人力，農村不但缺工，高齡農工老化嚴重被稱為「千歲團」，東勢鄉農會最近輔導青農聯誼會推動「省工農業」，今天邀農糧署和青農對話，期讓蒜頭能走進機械化。
東勢農會總幹事陳倉富說，想讓青農返鄉，首要解決人工，東勢每年種蒜約560公頃，人力需求高，尤其今年蒜價狂飆，成本增加，未來唯有走向機械化才可望降低成本，蒜頭機械化剛起步，一台播蒜機達約60萬元，非一般農民能負擔，農會已請農糧署協助把蒜頭機械也能列入補助範圍。
青農蔡福順說，他種約10幾甲蒜頭，每年光播種採收人力成本就達30萬元，時下請嘸工且均為高齡農工，又得擔心老農下田有什麼閃失，所以決定改用機械兩年就可回本，安全又方便。
蔡福順說，一台播蒜機約可取代15到20個人力，每分地5人1天如今只約1小時半就完成，還有餘力幫人代工，對大面積栽種實很划算。
陳倉富表示，未來蒜頭種植將規格化，就是播種和採收機的間距一樣大，效率更佳。青農聯誼會長林義豐也說，未來農民不再是單打獨鬥，共同發想與合作，提高農作質量，才能展現青農返鄉的價值。
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