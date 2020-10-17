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儲蓄互助互愛改善生活 嘉義區社員布袋淨灘清淨海洋
慶祝2020年國際儲蓄互助社節，中華民國儲蓄互助協會嘉義區會，上午在嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘淨灘，逾百名來自各地互助社員，彎腰低身，用雙手或拿工具撿拾滿佈沙灘的廢棄蚵架竹子及保麗龍等廢棄物，看到美麗海灘遭汙染，大家心情沉重，用雙手清淨沙灘。
「哇！沙灘怎麼有拿麼多的廢棄物」，慶祝活動由主恩社及玉山社承辦，嘉義區會主委陳宏材帶領大家淨灘，小確幸沙灘長期堆置被風浪吹襲的廢蚵棚竹架、保麗龍等，還有不少海上飄來垃圾，讓遊客大嘆可惜，平常由布袋早泳會成員盡心維護環境。
但大型廢蚵棚還是難以處理，互助社員同心合力清除，許多家長帶小朋友淨灘，用身教做環保教育，為清淨海洋盡心力，陳宏材說，沙灘廢棄垃圾隨著海浪漂來清不完，但社員們透過淨灘，讓自己為清淨海洋盡心力，展現社員互助互愛精神。
慶祝活動淨灘揭開序幕，另有表揚互助社資深幹部及有功人員，原住民綜合發展基金貸款業務專題演講，會旗交接，午餐聯誼，參觀故宮南院，讓社員度過愉快充實周末假日，嘉義區互助社共有19社，成立逾半世紀，社員1萬1千人，每個儲蓄互助社服務對象都是當地社區，幫助無數家庭。
國際儲蓄互助社1849年在德國發起，傳布歐洲、發揚於美洲。台灣1964年由天主教會引進，幫助無數偏鄉人們，尤其是原住民部落，86年儲蓄互助社法公布實施，用自助互助合作社型態經營，扶助經濟弱勢族群，以便利融資促進生產、改善生活。
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