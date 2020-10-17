台南黃金海岸列國家風景區 地方殷殷期盼

今年國慶焰火，台南市黃金海岸也吸引大批人潮在此聽潮聲、觀賞煙火，能見度再提高。市議員呂維胤認為，黃金海岸觀光長期遭漠視，建議市府能爭取把黃金海岸列入雲嘉南國家風景區，帶動觀光發展。

台南市觀旅局表示，雲嘉南國家風景區管理處正進行風景區範圍的檢討，也曾召開多次地方說明，地方已表達，希望把黃金海岸納入，該局也提出建議，把風景區的範圍從目前的鹽水溪中華路橋向南延伸到二仁溪。

不過，雲管處這次的範圍檢討僅就與台江國家公園重疊部分進行檢討剔除，目前暫無規畫新增範圍，且範圍調整審查核定權責在交通部觀光局，市府觀旅局將持續與雲管處溝通。觀旅局長郭貞慧表示，除了在多次的說明會、審查會中表達意見，也提出計畫書說明，並兩度到交通部觀光局拜會，希望能爭取讓雲嘉南國家風景區的範圍延伸到與高雄交界的二仁溪。

黃金海岸由四鯤鯓綿延到灣裡段船屋，其中喜樹段到灣裡段就位在台17線濱海公路旁，20年前此處是台南有名的海灘弄潮景點，除了水上活動多，消防局也在此舉辦大型的救生演練活動，但隨著灣裡段沙灘明顯內縮，大量的沙往四鯤鯓移動，船屋旁的人潮不再。