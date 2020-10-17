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台南黃金海岸列國家風景區 地方殷殷期盼

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府積極爭取從西濱公路鹽水溪中華陸橋到二仁溪畫為雲嘉南風景區範圍。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府積極爭取從西濱公路鹽水溪中華陸橋到二仁溪畫為雲嘉南風景區範圍。記者鄭惠仁／攝影

今年國慶焰火，台南市黃金海岸也吸引大批人潮在此聽潮聲、觀賞煙火，能見度再提高。市議員呂維胤認為，黃金海岸觀光長期遭漠視，建議市府能爭取把黃金海岸列入雲嘉南國家風景區，帶動觀光發展。

台南市觀旅局表示，雲嘉南國家風景區管理處正進行風景區範圍的檢討，也曾召開多次地方說明，地方已表達，希望把黃金海岸納入，該局也提出建議，把風景區的範圍從目前的鹽水溪中華路橋向南延伸到二仁溪。

不過，雲管處這次的範圍檢討僅就與台江國家公園重疊部分進行檢討剔除，目前暫無規畫新增範圍，且範圍調整審查核定權責在交通部觀光局，市府觀旅局將持續與雲管處溝通。觀旅局長郭貞慧表示，除了在多次的說明會、審查會中表達意見，也提出計畫書說明，並兩度到交通部觀光局拜會，希望能爭取讓雲嘉南國家風景區的範圍延伸到與高雄交界的二仁溪。

黃金海岸由四鯤鯓綿延到灣裡段船屋，其中喜樹段到灣裡段就位在台17線濱海公路旁，20年前此處是台南有名的海灘弄潮景點，除了水上活動多，消防局也在此舉辦大型的救生演練活動，但隨著灣裡段沙灘明顯內縮，大量的沙往四鯤鯓移動，船屋旁的人潮不再。

這次國慶焰火在安平舉辦，四鯤鯓也被規畫為副舞台，當天吸引數萬人潮，也讓黃金海岸再被看到。呂維胤表示，水利單位多年來積極進行黃金海岸灣裡段的養灘維護，遏止沙灘退縮，之前他也要求市府進行船屋整建活化及周邊環境改善等工程，美化黃金海岸整體景觀，欣喜市府有在做，不過，黃金海岸觀光發展還是被忽略，期待黃金海岸能列入雲嘉南濱海國家風景區，讓中央能夠挹注更多經費來養灘、整頓周遭環境，並規畫完整的系列觀光計畫。

台南市政府積極爭取從西濱公路鹽水溪中華陸橋到二仁溪畫為雲嘉南風景區範圍。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府積極爭取從西濱公路鹽水溪中華陸橋到二仁溪畫為雲嘉南風景區範圍。記者鄭惠仁／攝影

國家風景區 國慶 觀光局

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