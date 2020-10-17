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台南古都馬拉松18日開跑 交通管制路線看這裡

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警二分局提醒市民注意，配合實施單向及雙向交通管制，請用路人行經各競賽路段時，減速慢行或提前改道，盡量避開競賽管制路線。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局提醒市民注意，配合實施單向及雙向交通管制，請用路人行經各競賽路段時，減速慢行或提前改道，盡量避開競賽管制路線。記者邵心杰／翻攝

2020台南古都國際半程馬拉松競賽，明天即將正式開跑，將有來自全台各地愛好路跑選手1萬5000人參與年度盛事，台南市警二分局將於清晨5時30分至7時30分在馬拉松競賽路段，配合實施交通管制，提醒市民注意，配合實施單向及雙向交通管制，請用路人行經各競賽路段時，減速慢行或提前改道，盡量避開競賽管制路線。

警方指出，賽程由台南市政府前南島路集合出發(半程馬拉松組5時45分、路跑組6時)左轉中西區中華西路、右轉府前路(雙向管制至西門路)、右轉南門路、右轉健康路(調撥車道)至西門路進入南區及安平區道路，終點設於市政府南島路。

主辦單位指出，今年台南古都馬報名人數，半程馬拉松組4584人、路跑組4575人、健康休閒組4509人。

台南市警二分局指出，明天清晨5時30分至7時30分在馬拉松競賽路段，配合實施交通管制，以維護競賽活動與參加選手安全。同時呼籲市民，屆時將實施單向及雙向交通管制，請用路人行經各競賽路段時，減速慢行或提前改道，盡量避開競賽管制路線，且應遵守各路口執勤員警的交通疏導與指揮，禮讓馬拉松選手。

2020台南古都國際半程馬拉松競賽，明天即將正式開跑，將有來自全台各地愛好路跑選手1萬5000人參與盛會。記者邵心杰／翻攝
2020台南古都國際半程馬拉松競賽，明天即將正式開跑，將有來自全台各地愛好路跑選手1萬5000人參與盛會。記者邵心杰／翻攝

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