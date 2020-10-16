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不說沒人知曉的防空洞 連二周六放映雲林紀錄片
雲林縣斗六市行啟記念館警察宿舍群隱身防空洞，如今經活化後成為極具歷史感的電影院，10月17、24日將舉辦「雲林在地影展-防空洞fun電影」，放映4支在地紀錄片，窺探不為人知的雲林人文風景。
台灣物聯網營運總監丁怡晴說，這座防空洞內部設有總機室、電報台和核生化辦公室等，為任務型伏地式防空洞，與一般人們所知的掩蔽式防空洞不同。據悉，在戒嚴時期此處除為軍事電訊據點，也是搜集、監聽民情的秘密基地，解嚴後移交斗六市公所管理。
丁怡晴指出，此處防空洞閒置許久，做為倉庫使用，也曾有學校文資團隊進駐活化，後在去年由新團隊接手後，重啟活化工作，但僅作環境清潔及整理，仍完整保留內外部的原始樣貌。
防空洞周邊的行啟記念館、警察宿舍等空間，打破以往戒嚴時期的重重藩籬，經雲林縣府及斗六市公所一連串的活化，重現在民眾眼前，防空洞也再度以全新之姿，放映雲林在地紀錄片。
本周六下午3點至5點30分將上映「認識王爺公」、「戀戀雲林水岸清清」，讓觀眾跟隨導演鏡頭，走進土庫新庄王爺公的信仰世界，並揭開雲林斗六溪水岸公園美麗面紗；下周六則上映「一對手」、「家」等片。
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