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嘉義縣增添環保新利器 環保署補助43輛車機具更新

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供

嘉義縣今年度獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，縣長翁章梁主持，環保署副署長沈志修及鄉鎮市長參加，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。

環保局說，補助車輛有曳引車頭（拖車頭）3台、200型挖土機4輛、小型挖土機2輛、垃圾車17輛（含2輛縣府補助2公所）、清溝車1輛、資源回收車9輛、傾卸卡車1輛、鏟裝機6輛，共計43輛（台）。

其中值得一提的是，過去很少補助作垃圾特定曳引車頭，一台高達450萬元，此次共補助三台；另小型挖土機用來協助公所針對轄區小型明溝清潔，大幅節省人力，特別的是補助鏟裝機加裝後，可在5分鐘將彈簧床拆卸完成，有效解決公所彈簧床堆積問題。

沈志修說，機具老舊需汰換，環保署支持汰換舊機具，照顧清潔隊員安全，為縣民做好環境維護；翁章梁感謝環保署，他說，環保署從去年支持汰換老舊環保車輛，今年大幅增加補助經費達1億1千8百萬元，讓垃圾清運車輛機具煥然一新，有效率投入環保工作。

翁章梁感謝議會支持，讓中央補助預算及配合款順利通過，未來垃圾清運及轉運效率將大幅提升，清潔車輛穿梭大街小巷，對空汙排放改善有很大助益，保障民眾健康。

嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供
嘉義縣獲環保署補助43輛環保車輛機具，為歷年來獲補助最多的一次，縣府下午舉行贈車儀式，現場展示新購的環保車輛機具，以及因應防疫車輛設備，場面壯觀。圖／縣府提供

環保署 翁章梁

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