罹癌音樂教師住安寧病房 捐琴給嘉義孩子讓愛永流傳

嘉義市精忠國小要成立弦樂社團、缺樂器，日前透過家長會顧問熊千綺，邀請世界華人工商婦女協會嘉義分會募款買琴，罹癌已住安寧病房的音樂教師石玉美得知孩子缺琴，捐出音樂教室5把提琴，請友人帶來嘉義市，傳承給孩子們，要讓愛的琴音不斷流傳。

嘉義市精忠國小今天舉行弦樂社團樂器捐贈儀式，校方頒贈感謝狀給世華會嘉義分會長蔡珮君，家長會顧問熊千綺，以及因病無法到場的石玉美等人，市議員鄭光宏也到場，感謝眾人捐贈24把大小提琴及各式耗材，協助嘉義市精忠國小成立弦樂社。

「感謝石老師分享她的提琴！」熊千綺表示，日前在臉書貼文，呼籲大家為精忠弦樂團盡一份力，會長蔡珮君立即全力號召協助，她的好友謝秋芬得知要募集樂器，將訊息告知罹癌多年、住院的音樂老師石玉美，石立即決定要捐出教室內收藏的4把小提琴、1把大提琴以及各式樂譜、調音器。

熊千綺說，石玉美抗癌四年、是抗癌勇士，原本想透過直播與她分享，但因為住進馬偕醫院安寧病房、身體虛弱才作罷；據友人轉述，石老師為這場捐贈，日前還強忍病痛回教室，挑選要捐贈的提琴、樂譜，再請謝秋芬帶來嘉義市給精忠的孩子。

精忠國小校長楊勛凱說，感謝世華會嘉義分會為精忠孩子做的努力，也感謝熊千綺顧問穿針引線，獲得石玉美老師收藏，他會鼓勵孩子拿起琴練習、演奏都要心懷感恩，更要努力學習，將這分無私大愛不斷傳承下去。