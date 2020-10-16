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吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

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都市老人的好厝邊 斗六上好藥局長照柑仔店揭幕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
C級巷弄長照站宛如「柑仔店」，以社區需求提供適合長照服務，也推辦各式動靜態活動，落實在地老化。記者陳苡葳／攝影
C級巷弄長照站宛如「柑仔店」，以社區需求提供適合長照服務，也推辦各式動靜態活動，落實在地老化。記者陳苡葳／攝影

雲林縣老年人口排名是全國第二，因應長照2.0政策，縣內推設長青食堂及社區關懷據點，近期也鼓勵民間服務單位投入資源建置行列。斗六市上好藥局民生店「巷弄長照站C級柑仔店」今天揭幕，縣長張麗善說，此處功能宛如社區型便利超商，依實際情況提供最適合的長照服務資源，讓都市裡的長者也能享受樂活。

張麗善表示，社區整體照顧服務體系分為ABC級，包括A級社區整合型服務中心、B級社區複合型服務中心，及C級巷弄長照站；以商店類型分類，A級如「長照旗艦店」、B級如「長照專賣店」、C級就是「長照柑仔店」，依社區各種需求提供適宜的資源。

張麗善指出，長照2.0版將服務及配套措施再升級，並納入一般健康及亞健康老人等對象，優化「初級預防功能」服務，規畫每村里設置一處長照柑仔店；目前縣內391村里，已成立149個C級巷弄長照站，平均每2.6個村里即有一個C據點。

「這就是咱的好厝邊」張麗善說，斗六市65歲以上長者約1萬6千多位，上好藥局民生店C級柑仔店，以當地的健康長者為服務主軸，透過社區藥局藥師申辦及實際參與照顧鄰近在地健康老人，結合既有健保特約藥局處方調劑業務、用藥諮詢等業務，提供專業化藥事照護服務，發揮社區藥局健康守護功能。

另外社區藥局也規畫空間，讓長者能參與各式各樣豐富活動，如樂齡健康體適能、藥師衛教講座宣講，進階融入預防延緩失能服務，維持長者生、心理健康及社會參與度，提升生活品質，體現社區藥局全方位功能，也達到預防、延緩老化目標。

衛生局長曾春美表示，歡迎民間服務單位投入設置長照站，引進公部門資源，協力發展在地化長照服務，發揮互助共助精神，提供民眾在地、即時、便利的社區照顧，落實在地老化目標。

雲林縣長張麗善（右三）、斗六市長林聖爵（右二）、衛生局長曾春美（左二）等人為斗六上好藥局民生店「C級柑仔店」揭幕。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右三）、斗六市長林聖爵（右二）、衛生局長曾春美（左二）等人為斗六上好藥局民生店「C級柑仔店」揭幕。記者陳苡葳／攝影

長照 張麗善 老化

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