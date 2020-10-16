山路災害不斷竟是古崩塌地形 台南首開「大口井」復建

台南六甲區市道 175 線因位於泥岩破裂帶，汛期間常因豪大雨使地下水位上升宣洩不及，導致邊坡持續滑動，致使既有路面開裂、擋土設施損壞等災害。台南市工務局委託專業顧問公司對該地盤滑動區進行地滑調查及邊坡監測等評估後之建議，決定採「以排水為主，擋土為輔」為方針，台南市首開先例開鑿2口「大口徑集水井」，市長黃偉哲今天視察工程，盼下次汛期前能完工，解決地方逾30年的道路安全問題。

黃偉哲表示，174、175線是很重要的道路，連接東山咖啡公路以及六甲、楠西農特產品運輸道路，也是居民對外聯繫的一條路，過去不少有施工辦法卻成效不彰，如今想到用集水井方式，希望能把地層中的水順著集水井排出去，避免滑坡造成道路的損害。

目前該工程進度超前約8%到9%，黃偉哲特別指示工務局，希望能於明年雨季前順利完工，對居民的生命財產還有交通安全都有很大的保障，他也感謝工務局和所有工程人員的辛苦，以及議會的支持讓預算通過。在地市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍也到場關心工程。

工務局指出，六甲175線25K+410處自75年起每逢颱風豪雨，常造成路面下陷、附近民宅及產業道路開裂，嚴重影響用路行車安全，屬高潛示地盤滑動區，市府委託專業顧問公司對該地盤滑動區進行地滑調查及邊坡監測等評估服務工作，結果發現該路段為典型古崩塌地之地形，上邊坡有烏山頭斷層及中坑斷層通過，地質構造較為複雜，部分泥岩層中有明顯破碎帶，造成地下水異常快速上昇，進而造成泥岩層易因泡水致強度弱化，而產生滑動。