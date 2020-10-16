台南射擊賽何以最多人來參加 選手：有美食可吃

台南市府城盃全國飛靶射擊錦標賽及10月份全國射擊排名賽，今天下午登場，將進行3天的賽程。國手劉宛渝、楊昆弼等人都來參賽，市長黃偉哲也體驗飛靶射擊，不過都沒打中，他強調，台南市是發展射擊運動的好地方。

台南市射擊協會主任委員蔡岳勳表示，今年初起因新僱肺炎疫情影響，許多運動賽事都取消，台南市率先在4月間舉辦全國射擊排名賽，吸引50多名選手參加，這次再度舉辦排名賽以及府城盃全國飛靶射擊錦標賽，共有百餘名選手參加，也是疫情以來最大型的射擊賽。

這次射擊排名賽高手雲集，國手劉宛渝、楊昆弼等人都來參賽，其中楊昆弼也是奧運選手，他說，為了能有更好成績表現，今年初起減重，已甩掉一層贅肉。選手徐曉如說，每次台南舉辦射擊賽，都會吸引很多選手來參加，因為有美食可吃。1996年曾拿下亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名的前國手黃義介說，今天中午吃綠豆湯、碗粿、魚羹等美食，這是其他射擊場所沒有。