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台南射擊賽何以最多人來參加 選手：有美食可吃

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲體驗不定向飛靶射擊，也是人生初體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲體驗不定向飛靶射擊，也是人生初體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市府城盃全國飛靶射擊錦標賽及10月份全國射擊排名賽，今天下午登場，將進行3天的賽程。國手劉宛渝、楊昆弼等人都來參賽，市長黃偉哲也體驗飛靶射擊，不過都沒打中，他強調，台南市是發展射擊運動的好地方。

台南市射擊協會主任委員蔡岳勳表示，今年初起因新僱肺炎疫情影響，許多運動賽事都取消，台南市率先在4月間舉辦全國射擊排名賽，吸引50多名選手參加，這次再度舉辦排名賽以及府城盃全國飛靶射擊錦標賽，共有百餘名選手參加，也是疫情以來最大型的射擊賽。

這次射擊排名賽高手雲集，國手劉宛渝、楊昆弼等人都來參賽，其中楊昆弼也是奧運選手，他說，為了能有更好成績表現，今年初起減重，已甩掉一層贅肉。選手徐曉如說，每次台南舉辦射擊賽，都會吸引很多選手來參加，因為有美食可吃。1996年曾拿下亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名的前國手黃義介說，今天中午吃綠豆湯、碗粿、魚羹等美食，這是其他射擊場所沒有。

市長黃偉哲表示，台灣的射擊在亞洲、世界賽都有好成績，台南的射擊也在國內名列前茅，會努力推動射擊運動，讓台南發光發亮。他在賽前也體驗不定向飛靶射擊，但都沒打中。黃偉哲說，以前射擊會很緊張，但現在射擊沒有壓力，覺得很輕鬆，但也感受到打擊時的後作力，選手勢必要有很強的肌耐力才能保持穩定並有好成績。

台南市府城盃全國飛靶射擊錦標賽今起登場，市長黃偉哲頒獎給之前賽事獲獎選手，並與選手合影留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市府城盃全國飛靶射擊錦標賽今起登場，市長黃偉哲頒獎給之前賽事獲獎選手，並與選手合影留念。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 疫情 奧運

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