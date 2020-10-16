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退休警察「遛烏龜」獨特街景 嘉縣前農業處長撞見驚喜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮三村里出現退休警察「遛烏龜」獨特溫馨街景 。圖／ 取自林良懋臉書
嘉義縣大林鎮三村里出現退休警察「遛烏龜」獨特溫馨街景 。圖／ 取自林良懋臉書

養烏龜當寵物不是新鮮事，出門遛烏龜罕見，嘉義縣政府前農業處長林良懋，13日下午在大林鎮三村里里辦公室旁，發現1名男子帶著一隻蘇卡達象龜散步，將「遛龜」照片貼臉書，網友驚喜說，「遛龜是秋天獨特溫馨街景」。

當地三村里長蘇華佑說，這隻大烏龜飼主是王姓退休警察，從外地搬到里內定居，喜歡養烏龜，飼養多年，每天下午遛烏龜散步約1公里，走靠路旁慢慢走，許多里民都看過，烏龜會認主人，里民將烏龜當成里內一份仔，成為三和里獨特的可愛寵物。

這隻大烏龜經縣府畜產保育科鑑定，非屬保育類的蘇卡達象龜，是人工繁殖進口陸龜，遛龜成為大林鎮三和里地區特殊街景，蘇卡達象龜，緩緩地跟在退休警察主人身旁，悠閒地「慢」步街頭，帶行動遲緩的烏龜出門，需要極大的耐心，主人不綁繩子，烏龜有時調皮，會嘗試變換散步路線。

畜產保育科說，蘇卡達陸龜生長在非洲撒哈拉沙漠，是世界第三大陸龜，吃素食，壽命很長也可以長到很大，活動性也很強，很多人喜歡飼養當做寵物，牠們有美麗的外觀，2011年開放合法進口，許多民眾向寵物店買回家飼養，曾掀起飼養風潮，但因成年後體積太大，在都市環境照顧不易，容易造成棄養。

蘇卡達龜也稱蘇卡達象龜、蘇卡達陸龜，形態：背甲隆起高，頭頂具對稱大鱗，頭骨較短，鱗骨不於頂骨相接，額骨可不入眶，眶後骨退化或幾乎消失; 方骨後部通常封閉，完全包圍鐙骨; 上顎骨幾乎於方軛骨相接，上顎咀嚼面有或無中央脊。背腹甲通過甲橋以骨縫牢固連結。四肢粗壯，圓柱形。指、趾骨不超過2節， 具爪，無蹼。無臭腺。植食性，可生活在乾旱環境。

卡達 寵物 警察

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