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香火袋也能智慧化 戴上它讓爺奶搖身一變科技行家
香火袋也能很智慧！雲林縣政府繼去年獲經濟部工業局補助，先後於鎮西國小、水碓國小及社區示範使用智慧悠遊卡學生證、雲林天倫D+卡，今天再跨域結合開基斗六媽新興宮推出「智慧科技香火袋」，首發1000份供斗六市65歲以上信徒申辦，並由廟方協助長者設定追蹤，讓「電視老頑童」搖身一變「科技行家」。
「一輩子用到一次求救就值得了！」縣長張麗善說，雲林縣長者比例逾18％，斗六市因是人口密集地區，此次以該處為示範區，並由智慧時尚公司研發智慧科技香火袋，讓長者換個角度思考，拋開配戴求救器迷思，突破自尊心，樂於隨身掛帶香火袋。
縣長張麗善、斗六市長林聖爵、新興宮主委賴建文、工業局智慧城鄉計畫辦公室副組長江燦元等人，一一為1000份智慧科技香火袋過爐，祈求開基斗六媽賜福庇佑。
智慧時尚總經理張育銓指出，目前斗六市重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等已布建200台智慧化感測接收器，搭配無線網路，讓智慧科技香火袋隨長者移動「走到哪，追蹤到哪」，其親屬也能透過行動裝置，一目了然掌握長者行蹤。
張育銓說，智慧科技香火袋電池續航力高，大香火最長可用1年，小香火可用半年。內建「SOS鍵」一按下即可通報求援，其中的GPS衛星定位結合藍牙微定位雙模技術，更可準確呈現佩戴者的即時定位，並支援如手機、電腦、平板等多種行動裝置。 信徒到廟內求香火，廟方人員會協助設定追蹤申辦者親屬行動裝置，申辦期間至年底。
「麻雀雖小，五臟俱全」斗六市長林聖爵表示，目前示範階段釋出1000個名額，讓65歲以上信徒到廟內求香火申辦，廟方人員將協助設定追蹤申辦者親屬行動裝置，符合資格且欲申辦者可至新興宮洽詢，申辦時間至12月31日止。
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