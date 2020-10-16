快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

水情不佳 嘉南秋冬雜作10月下旬決定是否供灌

中央社 / 台南16日電

豐水期接近尾聲，曾文水庫蓄水率跌至3成，農田水利署嘉南管理處預定10月下旬決定嘉南灌區秋冬雜作是否供灌。

嘉南灌區二期稻作預估11月上旬完成供灌，需水量還要6000多萬公噸；秋冬雜作逾4萬公頃，計畫用水約1億公噸，若是秋冬雜作如期供灌，曾文水庫就要見底，更遑論明年一期稻作根本無水可灌。

農田水利署嘉南管理處人員今天告訴中央社記者，管理處正在檢討嘉南灌區整體供灌狀況，預定10月下旬決定秋冬雜作是否供灌，11月中下旬再決定明年一期稻作的供灌。

管理處人員表示，10月及11月可能還會有颱風入境，但依往年經驗判斷，若過了10月，11月降雨機會應該不大。

水利署南區水資源局觀測，南部地區今年6月至9月各水庫集水區降雨量不到歷年平均值6成，全台最大水庫的曾文水庫，集水區降雨量更不到5成。

不過，水情不佳，有助於水庫清淤，南水局副局長鄒漢貴說，曾文水庫採多元清淤，分別在水庫上游以怪手進行陸挖，庫區則以船、管線進行抽泥輸送。

曾文水庫每年平均清淤量，民國98年莫拉克颱風前是22萬公噸，莫拉克颱風後至105年間提升到139萬公噸，106年至109年間再提升到243萬公噸，今年截至10月11日，清淤量達376萬公噸，創下歷年新高。

南水局今天最新水情資訊顯示，曾文水庫蓄水量1億6461萬公噸，蓄水率32.37%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水量5410萬公噸，蓄水率68.69%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8879萬公噸，蓄水率97.79%。

南化水庫 水利署 颱風

延伸閱讀

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

曾文水庫清淤量創新高 盼助恢復庫容

趁低水位強力清淤多兩倍 石門水庫沖淤平衡達陣有望

花5億清淤 水庫淤積率不降反升

相關新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

強固保全公司嘉義分公司彭姓前保全員，昨向嘉義市政府投訴，指受強固聘用在社區當保全員，5年來每月工作240-252小時，實...

路平拚觀光！台南白河林初埤6景觀道路 增添螢光木棉花

台南市府108年爭取獲交通部前瞻計畫1.91億元補助經費，進行白河區林初埤小南海周邊6條觀光路線的道路優質化暨景觀綠美化...

香火袋也能智慧化 戴上它讓爺奶搖身一變科技行家

香火袋也能很智慧！雲林縣政府繼去年獲經濟部工業局補助，先後於鎮西國小、水碓國小及社區示範使用智慧悠遊卡學生證、雲林天倫D...

嘉義縣首件村長罷免案！六腳鄉工廠村通過二階連署人數

公職人員選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣傳出首件村長罷免案，選舉人數只有217人的偏鄉六腳鄉工廠村，村長落選人周德雄領...

高鐵關懷雲林獨居老人 溫馨招待小旅行

為幫助弱勢獨居長者一圓搭高鐵夢想，高鐵雲林站今天贈票給雲林縣虎尾鎮三合社區弱勢獨居長輩，讓他們搭乘高鐵前往桃園、遊水族館...

蚵殼變黃金不是夢 從工業級到食品、美容

台南市每年牡蠣養殖近1萬棚，每到採收時也會製造大量的蚵殼，形成另一問題。台南市政府在養殖區海濱共設7處堆置場，免費讓加工...

內行人呷白柚！麻豆大白柚上市 專家教挑選3撇步

「內行人呷白柚」！台南區農改場表示，大白柚不論果肉或是水分都比文旦更飽滿豐厚、甘甜中帶酸的獨特風味，食後口齒留香，吃起來...

雲嘉嘉營劇場連線 4縣市交流展

跨縣市合作再創新局！雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4縣市文化局共同推出「雲嘉嘉營劇場連線」，以「交流展」形式，將具各縣市...

體罰學生 補習班停招班主任解僱

嘉義縣太保市某補習班林姓女主任，因班上11歲小六女童在校月考數學考60多分，認為成績不佳，氣得拿熱熔膠條抽打女童屁股，出...

小心違規記點「額滿」吊扣駕照

交通違規記點已經實施多年，但是很多人卻沒有注意這項規定，直到接到吊扣駕照的通知，才知道自己的記點已經「額滿」，台南市光是...

不熟稅捐規定 日本留學生代購須補稅近百萬元

因疫情影響，民眾出國購物不像以往方便，台中市1名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開...

嘉義長庚研究本土茶葉預防新冠病毒感染論文登國際期刊

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效的本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質可抑制病毒增生，獲國際SC...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

缺水？六月黃金雨阿勃勒竟然現在盛開 專家曝：是警訊

不是C開頭就不是基隆人？診所搞烏龍 幼兒接種疫苗被拒

影／吳怡農全民皆兵遭馮世寬批渣男 朱立倫：認錯人了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。