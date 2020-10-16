水情不佳 嘉南秋冬雜作10月下旬決定是否供灌

豐水期接近尾聲，曾文水庫蓄水率跌至3成，農田水利署嘉南管理處預定10月下旬決定嘉南灌區秋冬雜作是否供灌。

嘉南灌區二期稻作預估11月上旬完成供灌，需水量還要6000多萬公噸；秋冬雜作逾4萬公頃，計畫用水約1億公噸，若是秋冬雜作如期供灌，曾文水庫就要見底，更遑論明年一期稻作根本無水可灌。

農田水利署嘉南管理處人員今天告訴中央社記者，管理處正在檢討嘉南灌區整體供灌狀況，預定10月下旬決定秋冬雜作是否供灌，11月中下旬再決定明年一期稻作的供灌。

管理處人員表示，10月及11月可能還會有颱風入境，但依往年經驗判斷，若過了10月，11月降雨機會應該不大。

水利署南區水資源局觀測，南部地區今年6月至9月各水庫集水區降雨量不到歷年平均值6成，全台最大水庫的曾文水庫，集水區降雨量更不到5成。

不過，水情不佳，有助於水庫清淤，南水局副局長鄒漢貴說，曾文水庫採多元清淤，分別在水庫上游以怪手進行陸挖，庫區則以船、管線進行抽泥輸送。

曾文水庫每年平均清淤量，民國98年莫拉克颱風前是22萬公噸，莫拉克颱風後至105年間提升到139萬公噸，106年至109年間再提升到243萬公噸，今年截至10月11日，清淤量達376萬公噸，創下歷年新高。

南水局今天最新水情資訊顯示，曾文水庫蓄水量1億6461萬公噸，蓄水率32.37%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水量5410萬公噸，蓄水率68.69%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8879萬公噸，蓄水率97.79%。