路平拚觀光！台南白河林初埤6景觀道路 增添螢光木棉花

台南市府108年爭取獲交通部前瞻計畫1.91億元補助經費，進行白河區林初埤小南海周邊6條觀光路線的道路優質化暨景觀綠美化工程，目前已進入收尾工作，台南市長黃偉哲今天前往視察，這項路平結合觀光發展的雙贏工程，是他對承諾溪北建設又跨前一大步，工務局表示，工程預計在11月底全部完成。

黃偉哲上任後擬定的旗艦計畫中「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路（南86、88、89、89-1、90及91線）品質提升計畫」，於108年獲得前瞻計畫補助1.91億元經費，一次規劃改善白河及後壁兩區共約20公里的道路：其中配合白河區林初埤小南海重要觀光區的重點路段，也一併進行綠帶景觀改善與鄉村蓮花及稻穗美景融合，同時串聯小南海風景區自行車道至白河及後壁兩區，以促進地方觀光發展。

工務局表示，工程分兩標進行，在今年5月開工，道路改善路面AC比照路平專案規格施作，並對道路軟弱基底進行改善，大幅提升路基強度及路面耐用度。

景觀部份，在南91線新設43處廊帶樹穴（含緣石）種植浪漫紫色的藍花楹樹種，另將在該道路兩旁442個護欄塊彩繪「插秧」、「抽穗」、「收成」等鄉村稻穗美景，強化道路綠美化視覺；更值得一提的是，在白河林初埤木棉花道及南90線丁字路口處道路上，繪製大中小共69朵夜間有螢光效果的木棉花夜光標線，營造可成為觀光打卡的亮點所在。

另在南88線及南90線新設360公尺鋼管式護欄，及全段路面邊線旁以200公尺為單位共繪製59組「自行車指示線」，以清楚規畫自行車騎乘動線，以加強行車安全防護效果。