血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

強固保全公司嘉義分公司彭姓前保全員，昨向嘉義市政府投訴，指受強固聘用在社區當保全員，5年來每月工作240-252小時，實領月薪不到2萬元，完全不符勞工基本薪，並感嘆領的比外籍移工還少，還投訴公司日前強迫員工簽自願離職書，嘉義市府社會處表示，將立即對強固嘉義分公司勞檢。

強固保全嘉義分公司吳姓副總表示，本案是另一保全公司謝姓處長，為搶強固社區保全業務，和彭姓組長等人對公司惡意投訴。

吳姓副總表示，強固公司已成立39年，彭、謝2人各在公司服務5年到6年，日前彭服務的社區被謝男現服務保全公司標走，再以略高薪資請彭過去上班，還指使彭投訴強固。

吳也坦言，嘉義薪資水平很難依勞基法薪資給付，但公司曾提供其他 地方保全工作給彭、彭不願意，公司也願和彭調解丶補償。

彭姓保全員指出，多數保全員太「古意」，只想有份穩定工作，很多事不願和公司計較，但他發現近年勞工基本薪調整多次，公司完全沒調薪，他身為幹部月薪才2萬200元，其他保全員只有1萬9200元，日前公司未標到社區保全業務，就請員工簽自願離職同意書。

彭說，強固還以收福利金之名、每月扣200元，每年扣2400元，日前他向公司詢問福利金用途，對方回「每年3節禮金就是福利金」；但3節禮金總計1600元，員工每年要交公司2400元，若依強固全國3000名保全員，每人每年溢收800元，僅福利金不當得利可能每年達240萬元。