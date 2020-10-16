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台南1000元重陽敬老禮金 19日起發放逾30萬人

中央社 / 台南16日電

台南市政府今天宣布，台南市19日起將發放新台幣1000元的重陽敬老禮金，預估發放30萬8168人。

台南市今年重陽敬老禮金發放對象，分別是民國54年10月25日前（含當日）出生的55歲至64歲原住民長者，及民國44年10月25日前（含當日）出生的65歲以上長者，且於6月29日前設籍在台南市、9月25日前未遷出仍健在的長者。

市府社會局表示，考量重陽禮金領取便利性及長者意願，禮金發放分為匯款轉帳及現金領取；市府財政稅務局已協調15家金融機構，無須匯款手續費，供長者自由選擇就近匯款銀行；欲領取現金長者可於現金發放期間（109年10月20日至109年12月11日），至戶籍所在地區公所請領。

至於行動不便或其他因素無法到金融機構開戶的長者，將由各區里幹事到府發送禮金，同時關心生活近況，確保權益。

另外，台南市百歲人瑞將獲得1萬元禮金及賀禮。

台南市長黃偉哲也提醒避免不肖人士假借領取重陽敬老禮金名義進行詐騙，長者千萬不要任意提供個人身分證及印章給陌生人，若有任何問題，一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或市府社會局查證。

重陽敬老禮金 原住民

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