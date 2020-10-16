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高鐵關懷雲林獨居老人 溫馨招待小旅行

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
高鐵雲林站為虎尾獨居老人圓夢，招待老人家搭鐵到桃園的水族館一日遊。記者蔡維斌／攝影
高鐵雲林站為虎尾獨居老人圓夢，招待老人家搭鐵到桃園的水族館一日遊。記者蔡維斌／攝影

為幫助弱勢獨居長者一圓搭高鐵夢想，高鐵雲林站今天贈票給雲林縣虎尾鎮三合社區弱勢獨居長輩，讓他們搭乘高鐵前往桃園、遊水族館。多名長者年逾80從未搭過高鐵，首次搭高鐵遊覽超開心。

三合社區發展協會理事長林坤座說，每每訪視獨居長者，能感受他們很想有人陪他們說話或出門走走，因此他許下願望，希望能帶長輩去旅遊，但長者行動不便加上經費無著落，遲遲難以成行，感謝高鐵為弱勢獨居長者圓夢，實現旅程，相信他們一定能留下美好回憶。

年高80的阿素婆婆時常獨坐家門口，看著巷口來往行人，顯得孤單，當她一聽到有人要帶她出遊，還坐高鐵去桃園參觀最新的水族館，高興到睡不著覺；今天專家接送阿公阿嬤到高鐵站，大家咧嘴笑得好開心，直說住虎尾那麼久，還不知虎尾有座這麼漂亮的車站。

高鐵一開動，老人家還笑著對車外前來相送的虎尾鎮長丁學忠和代表會主席林嘉弘揮手致意，感謝他們居中促成這次旅途。高鐵雲林站長高誌隆表示，長者身邊需要有人關心，希望這次出遊，讓老人家體驗高鐵便捷及舒適。未來高鐵將持續企業社會責任，讓每一輛列車不只是載客的交通工具，更是傳遞愛與幸福的列車。

高鐵 獨居 列車

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