內行人呷白柚！麻豆大白柚上市 專家教挑選3撇步

「內行人呷白柚」！台南區農改場表示，大白柚不論果肉或是水分都比文旦更飽滿豐厚、甘甜中帶酸的獨特風味，食後口齒留香，吃起來更過癮，現在正是嘗鮮好食機，千萬別錯過！

農改場指出，麻豆白柚或稱大白柚，原產台南麻豆區，目前全台種植面積714公頃，主要分布在台南市、彰化縣、臺東縣、嘉義縣、雲林縣及苗栗縣等地，產期主要集中在10至11月，以「霜降」（10月23日）前後為最佳採收適期。

今年大白柚果實生長期間雨水及日照充足，果肉充實飽滿、風味及口感美味誘人，目前已陸續進入採收期。

台南區農業改良場提供選購要訣：1.外觀及色澤：果皮外觀光滑、油胞分佈均勻，色澤呈黃綠至黃色。2.形狀：果實形狀呈圓球或扁球形，要勻稱、不歪斜及尖頭。3.重量：果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，重量約1至2公斤左右最佳。

大白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養成份，果皮因具有濃厚宜人的香氣，消費者購買回家後，可將果實置於室內，只要陰涼、通風良好，就可保存1~2個月，也能享受其甜美果實。

台南市農會與台南市農業局在10月17日（周六）上午10點，在台南市農會假日農市（台南市林森路一段大東夜市位址）舉辦大白柚、菱角推廣行銷活動，現場提供大白柚（海味潛艇堡）料理及菱角排骨免費品嘗。