不熟稅捐規定 日本留學生代購須補稅近百萬元

因疫情影響，民眾出國購物不像以往方便，台中市1名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，國稅局根據銀行提供的資料，查出他父親的信用卡帳戶1年累積了700多筆匯款、金額達1500多萬元，日前通知他父親到案說明，並將依法補繳稅金和罰款近百萬元。

陳姓留學生父母最近向立法委員何欣純陳情，經何向中區國稅局查詢，國稅局科長何永鑫說，民眾從事網路的代購等銷售，金額在8萬元以下免稅，但8萬元以上、20萬元以下應設籍課稅，繳交1%的稅金；20萬以上應開發票，並課5%的稅金。若是未依規繳稅，除了補稅，都還必須處以等同稅金1倍的罰款。

陳父解釋，因他曾向銀行申辦1張航空公司聯名卡、連一般消費金額都可以累積飛行哩程，並把附卡給兒子使用。直到7月突然收到國稅局的通知，要求針對去年3月到今年2月間帳戶裡的資金往來情形說明，他才知原來國稅局查出他的帳戶在1年裡，已累積755筆，以及有逾1500萬元的資金匯入。

陳母代兒子向媒體說，兒子7年前赴日本留學，雖已完成學業，但因新冠肺炎疫情影響回台時程，並因有許多親友委託帶購東西，因而即代為購買，且買完之後都把購買單具寄給購買者並再加上運費而已，目的僅是藉信用卡刷卡累積哩程而已，並不是營業性質。但既然被查獲，他們一定會依法補繳稅金和罰款。對於會公布此事，只是希望大家勿再重踏他兒子的錯誤。

何欣純說，因匯款有多筆，銀行因此依洗錢防制法規定通報金管會等單位，國稅局也獲報進行稽查，初步認定1500餘萬中約有900萬元屬於他兒子在日本的代購銷售所得，必須補繳營業稅額及罰金，若以補繳稅金和罰款各5%計算，將補繳近百萬元。