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不熟稅捐規定 日本留學生代購須補稅近百萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元。圖／立法委員何欣純提供
台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元。圖／立法委員何欣純提供

因疫情影響，民眾出國購物不像以往方便，台中市1名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，國稅局根據銀行提供的資料，查出他父親的信用卡帳戶1年累積了700多筆匯款、金額達1500多萬元，日前通知他父親到案說明，並將依法補繳稅金和罰款近百萬元。

陳姓留學生父母最近向立法委員何欣純陳情，經何向中區國稅局查詢，國稅局科長何永鑫說，民眾從事網路的代購等銷售，金額在8萬元以下免稅，但8萬元以上、20萬元以下應設籍課稅，繳交1%的稅金；20萬以上應開發票，並課5%的稅金。若是未依規繳稅，除了補稅，都還必須處以等同稅金1倍的罰款。

陳父解釋，因他曾向銀行申辦1張航空公司聯名卡、連一般消費金額都可以累積飛行哩程，並把附卡給兒子使用。直到7月突然收到國稅局的通知，要求針對去年3月到今年2月間帳戶裡的資金往來情形說明，他才知原來國稅局查出他的帳戶在1年裡，已累積755筆，以及有逾1500萬元的資金匯入。

陳母代兒子向媒體說，兒子7年前赴日本留學，雖已完成學業，但因新冠肺炎疫情影響回台時程，並因有許多親友委託帶購東西，因而即代為購買，且買完之後都把購買單具寄給購買者並再加上運費而已，目的僅是藉信用卡刷卡累積哩程而已，並不是營業性質。但既然被查獲，他們一定會依法補繳稅金和罰款。對於會公布此事，只是希望大家勿再重踏他兒子的錯誤。

何欣純說，因匯款有多筆，銀行因此依洗錢防制法規定通報金管會等單位，國稅局也獲報進行稽查，初步認定1500餘萬中約有900萬元屬於他兒子在日本的代購銷售所得，必須補繳營業稅額及罰金，若以補繳稅金和罰款各5%計算，將補繳近百萬元。

她指出，國稅局去年查獲網路代購未依法稅稅案有60件，補交稅金和罰款2千餘萬元，今年至今也查獲33件，補交稅金和罰款金額1100萬元。

台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元。圖／立法委員何欣純提供
台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元。圖／立法委員何欣純提供
台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元，立委何欣純。記者黃寅／攝影
台中市一名在日本讀書的陳姓留學生即以父親的信用卡附卡為親友代購，未料卻因未依規定開發票繳稅，將依法補繳稅金和罰款近百萬元，立委何欣純。記者黃寅／攝影

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