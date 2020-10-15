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嘉義長庚研究本土茶葉預防新冠病毒感染論文登國際期刊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝。圖／配天宮提供
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝。圖／配天宮提供

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效的本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質可抑制病毒增生，獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受並刊登；中醫科主任吳清源帶團隊接續針對預防感染用藥研究，卡關很久，到醫院所在地朴子市配天宮，求媽祖指引方向獲突破，用在老鼠等動物實驗，再獲刊登國際醫學期刊，吳清源上午拿裝框影印研究論文報告，到配天宮感謝媽祖。

吳清源說，第二篇研究以預防感染為主題，延續第一篇台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生，第一篇是電腦模擬，第二篇用老鼠等動物試驗，團隊無法取得新冠肺炎病毒研究預防感染，萃取本土茶葉的藥物，無法突破卡關很久。

他帶妻子到配天宮向媽祖祈求，妻子針對論文研究藥物，擲筊杯請示媽祖獲聖杯，團隊就朝此方向研究，最終獲突破，才能順利完成實驗研究並發表論文，刊登在國際SCI醫學期刊，論文中提及朴子配天宮天上聖母。

研究成果論文10日刊登國際SCI醫學期刊「biomedicine &pharmacotherapy生物醫學及藥物治療雜誌」，供全世界醫療界及科學家參考，吳清源將影印研究論文裝框獻給媽祖，由配天宮董事長蔡承宗代表接受，吳清源答謝樸仔媽祖，感謝聖母賜予研究方向，吳清源說，論文研究還需接續人體實驗等過程，希望能研究找出預防感染新冠肺炎病毒有用的藥物。

第一篇研究報告，研究團隊發現，台灣本土茶葉有一種經特殊萃取「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質（Theaflavin），可結合在新冠肺炎的2019新型冠狀病毒上，尤其發酵茶的成分較多，目前還不確定多少劑量會有療效。

此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶（RNA依賴性RNA聚合酶）並抑制其活性，進而可能會抑制2019新型冠狀病毒的增生，此蛋白同時是新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）攻擊的主要目標，但此項研究發現目前僅為電腦運算結果。

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效的本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質可抑制病毒增生，獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受並刊登。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效的本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質可抑制病毒增生，獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受並刊登。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝。圖／配天宮提供
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝。圖／配天宮提供
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源(右)將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝，由董事長蔡承宗（左）代表接受。圖／配天宮提供
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源(右)將裝框影印研究預防新冠病毒感染論文獻給朴子市配天宮媽祖答謝，由董事長蔡承宗（左）代表接受。圖／配天宮提供

新冠肺炎 媽祖 茶葉

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