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中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

單月17件阻詐600多萬元 新營警表揚籲成阻詐尖兵

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
轄區上月17件阻詐600多萬元，新營警分局表揚金融機關積極協助阻詐。記者謝進盛／翻攝
轄區上月17件阻詐600多萬元，新營警分局表揚金融機關積極協助阻詐。記者謝進盛／翻攝

台南市新營警分局轄區上月金融機構、超商因臨櫃關懷提問及警方主動攔阻成功詐騙案件總計17件，阻詐金額達614萬餘元。警方說，發揮人性關懷力量，人人都可當阻詐尖兵。多一點關心，結局可能就不同。

詐騙手法推陳出新，許多自認「絕不可能受騙」的民眾，在面對詐騙集團「烏龍繞桌」，常常可能成為受害者，尤其上了年紀的中高齡族群，更容易成為詐騙集團眼中的肥羊。

新營分局呼籲，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問馬上撥打165詐欺專線或110尋求警方協助，才是王道。

新營警分局長斯儀仙特別感謝中國信託、國泰世華、京城、台灣及華南等5家銀行，對阻詐工作貢獻，感謝行員機警及時反應，警民共同合作，發揮「雞婆」力量，讓民眾免於被騙。

詐騙集團

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