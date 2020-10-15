單月17件阻詐600多萬元 新營警表揚籲成阻詐尖兵
台南市新營警分局轄區上月金融機構、超商因臨櫃關懷提問及警方主動攔阻成功詐騙案件總計17件，阻詐金額達614萬餘元。警方說，發揮人性關懷力量，人人都可當阻詐尖兵。多一點關心，結局可能就不同。
詐騙手法推陳出新，許多自認「絕不可能受騙」的民眾，在面對詐騙集團「烏龍繞桌」，常常可能成為受害者，尤其上了年紀的中高齡族群，更容易成為詐騙集團眼中的肥羊。
新營分局呼籲，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問馬上撥打165詐欺專線或110尋求警方協助，才是王道。
新營警分局長斯儀仙特別感謝中國信託、國泰世華、京城、台灣及華南等5家銀行，對阻詐工作貢獻，感謝行員機警及時反應，警民共同合作，發揮「雞婆」力量，讓民眾免於被騙。
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