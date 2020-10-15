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台南幣推跨國合作 台南好貨日本客線上買的到

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府與熊大單車、豐揚科技及歐米爾網路科技攜手合作，全國首創「城市虛擬幣」跨國合作。圖／市政府提供
台南市政府與熊大單車、豐揚科技及歐米爾網路科技攜手合作，全國首創「城市虛擬幣」跨國合作。圖／市政府提供

台南市政府與熊大單車、豐揚科技及歐米爾網路科技攜手合作，全國首創「城市虛擬幣」跨國合作，今天與日本台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，促進兩國區域經濟連結，並結合台南公共自行車T-bike、Be-bike享有騎乘回饋、120家的台南優質店家商品上架商城，建構跨域整合智慧服務生態系，推出線上購物整合市政服務訊息「台南幣play」。

市長黃偉哲指出，「運用科技翻轉古城」一直是台南市政府努力的目標，非常感謝經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫的支持，讓市府團隊及計畫執行廠商順利合作催生「台南幣Play」平台，促進台南地方生活圈經濟循環並鼓勵民眾參與，建構智慧服務生態系。

他表示，因COVID-19新冠肺炎疫情的影響，促使消費習慣改變，未來目標是擴大台南幣的應用範圍，並與國內外城市合作，推動友誼城市幣，建立永續完善的虛擬幣機制，提供市民有感的智慧服務，創造市民、在地店家、市府、營運廠商多贏的局面。

熊大單車創辦人熊正一表示，台南幣是台南首次嘗試以虛擬貨幣型態發行的會員積點與折抵應用服務。消費者可以透過虛實整合的服務，累積數位電子貨幣，並使用在虛擬場域的商品換購金額折抵，同時更有全台唯一的跨國台日合作。

研考會主委戴偉峻表示，「台南幣play」平台兌換內容包羅萬象，橫跨食、衣、住、行，使用範圍不僅不限台南，更製作台南好物專屬網頁將商品推廣至日本市場，讓喜愛來台的日本觀光客可於線上購買優質的台南好物，並搭配日本知名KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）發表曝光，宣傳同步橫跨台日兩地。

為鼓勵市民及觀光客使用「台南幣play」APP，於109年12月31日前成功下載註冊即送500點台南幣，另填寫不定期發送之限額問卷或參加簽到活動可以獲得台南幣，1點折1元可在合作店家、線上購物消費折抵及獲得購物回饋。

台南幣首次註冊即贈台南幣500點。圖／台南市政府提供
台南幣首次註冊即贈台南幣500點。圖／台南市政府提供
台南幣app介面。圖／市政府提供
台南幣app介面。圖／市政府提供
台南市政府與熊大單車等合作，全國首創「城市虛擬幣」跨國合作，市長黃偉哲示範操作。圖／市政府提供
台南市政府與熊大單車等合作，全國首創「城市虛擬幣」跨國合作，市長黃偉哲示範操作。圖／市政府提供

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