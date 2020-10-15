曾文溪的一千個名字社區劇場 25日總爺演2場免費索票

總爺藝文中心與阿伯樂戲工場合作的〈曾文溪的一千個名字〉社區劇場，10月25日（日）10：30及14：30將在總爺中山堂各演出1場，免費索票。這次演出將展現今年7月至10月為期4個月的戲劇訓練成果，由專業團隊偕同23位在地素人演員，以讀劇方式，演繹以曾文溪為主題的戲劇故事。

曾文溪是嘉南平原的重要母河，自上游嘉義縣阿里山到下游台南市的台江出海口，流域所及孕育多樣生活風貌，滋養了豐富的生態與人文。阿伯樂戲工場透過4個月的肢體探索課程，啟發學員對肢體的想像與運用，並引導學員對這塊流域大地展開探索。

這次讀劇演出邀請台北藝術大學劇場設計系畢業的李婕綺擔任舞台設計，以具「10月雪」美稱的甜根子草及紗幕，寫意地表現曾文溪意象，並網羅麻豆在地舞蹈家陳佳宏擔任舞蹈設計，由專業演員、舞者、樂手與社區演員共同創作演出〈曾文溪的一千個名字〉。

總爺社區劇場今年已邁入第3年，素人演員跨越老中青三世代，多為在地退休教師、大學生、家庭主婦等身分所組成，演員們希望透過社區劇場的參與付出，協助地方建立在地記憶故事。

今年招募的素人演員有8位為前2年舊生，足見社區劇場在地方逐漸做出口碑，以及藝文扎根累積的初步成果。