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傳承西拉雅文化 東山吉貝耍阿立母夜祭下周登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南東山吉貝耍阿立母夜祭，族人深夜圍跳牽曲，傳達慎終追遠不忘本精神。圖/本報資料照
台南東山吉貝耍阿立母夜祭，族人深夜圍跳牽曲，傳達慎終追遠不忘本精神。圖/本報資料照

傳承西拉雅文化，台南東山吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭下月20、21日登場，預料將吸引外地遊客湧入，台南市政府邀請各界來體驗完整西拉雅信仰文化。

台南市政府指出，吉貝耍夜祭102年獲文化部核定為「國家重要民俗活動」，是平埔文化第一個獲得國家認定民俗文化，為台南市西拉雅族各聚落傳統祭儀，最受民眾及媒體關注，亦為學術界重要研究對象。

今年吉貝耍阿立母夜祭及孝海祭，20日、21日將登場，夜祭前安排晚會活動，由吉貝耍孩童牽曲及古謠傳唱拉開序幕，串聯屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出。

其中，阿仍仍為93年、106年及109年金曲獎得主，桑布伊則為102及106年金曲獎得主，市府表示，希望對推廣本市西拉雅傳統祭典文化及平埔原住民認同有正面效益。

市府民族事務委員會主委尤天鳴說，西拉雅族為台南市定原住民，吉貝耍聚落保有完整西拉雅信仰文化，吉貝耍夜祭更是平埔盛事，旅居在外的族親必返鄉祭拜阿立母，以「拜豬還願」及「牽曲敬神」為主軸，而孝海祭則為該聚落獨有緬懷祖先的特別祭典，深具獨特文化特色，歡迎民眾共襄盛舉，親身感受西拉雅文化。

原住民 信仰 西拉雅族

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