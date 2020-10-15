台南新營長勝營區市地重劃 獲建築園冶獎

台南市政府地政局辦理新營長勝營區市地重劃，營造保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀特色，日前參加社團法人高雄市建築經營協會舉辦「2020年建築園冶獎」評比，榮獲 「2020公共建築景觀類建築園冶獎」殊榮。

地政局長陳淑美局長表示，有別於南市其他園冶獎得獎案例，本次獲獎的「長勝營區」開發案，打破「土地重劃工程」以往舊思維，並非全部拆除重建，採尊重及保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀，形成特色遊憩區。

她說，目前原有動、植物生態已恢復，可見「重劃工程」與「生態保育」可同時成立。藉由活化閒置營區，並創造多元化開放空間、休閒遊憩環境，促進土地有效利用、帶動大新營區繁榮發展。

台南市長黃偉哲說，以長勝及平實營區開發案為例，市府將持續規劃閒置土地採取最優質土地開發，建設各項公共設施開發完成後，將可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加休憩空間，打造移居台南發展前景。