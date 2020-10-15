建築園冶獎頒獎 嘉縣6座獲獎

有台灣建築界「普立茲克獎」之稱的建築園冶獎，邁入第26屆，中午在高雄林皇宮舉辦頒獎典禮，嘉義縣公部門，在「公共建築景觀類」、「校園建築景觀類」、「社區景觀營造類」等3類共獲得6座獎項。

今年評選標準以「智慧綠建築友善心環境」為主題，主辦單位高雄市建築經營協會說，嘉縣在實踐建築跟環境友善共生的精神，打造優質宜居的田園城鄉景觀風貌，得到不少評審肯定。

縣府秘書長羅木興帶隊受獎，朴子國中校長曾崇賢、崙尾天赦竹編發展協會理事長邱明正、番路鄉逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄出席代表領獎。

得獎作品6件，公共建築景觀類：梅山鄉太平村藝術創作空間營造統包工程；布袋鎮東港山友善教育基地環境景觀工程，以在地生活藝術美學，展示人文素養與特色。校園建築景觀類：朴子國中老舊校舍整建工程，新增生態綠建築元素、傳統刺繡文化及牡丹紋理再現，開放校園與在地社區結合，打造寬敞優雅的教學環境。