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建築園冶獎頒獎 嘉縣6座獲獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的番路鄉逐鹿社區(一群孩子)學當鄒族人。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的番路鄉逐鹿社區(一群孩子)學當鄒族人。圖／縣府提供

有台灣建築界「普立茲克獎」之稱的建築園冶獎，邁入第26屆，中午在高雄林皇宮舉辦頒獎典禮，嘉義縣公部門，在「公共建築景觀類」、「校園建築景觀類」、「社區景觀營造類」等3類共獲得6座獎項。

今年評選標準以「智慧綠建築友善心環境」為主題，主辦單位高雄市建築經營協會說，嘉縣在實踐建築跟環境友善共生的精神，打造優質宜居的田園城鄉景觀風貌，得到不少評審肯定。

縣府秘書長羅木興帶隊受獎，朴子國中校長曾崇賢、崙尾天赦竹編發展協會理事長邱明正、番路鄉逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄出席代表領獎。

得獎作品6件，公共建築景觀類：梅山鄉太平村藝術創作空間營造統包工程；布袋鎮東港山友善教育基地環境景觀工程，以在地生活藝術美學，展示人文素養與特色。校園建築景觀類：朴子國中老舊校舍整建工程，新增生態綠建築元素、傳統刺繡文化及牡丹紋理再現，開放校園與在地社區結合，打造寬敞優雅的教學環境。

社區景觀營造類：新港鄉三間厝「社區鐵道公園綠美化」作品，重新修繕並繪製櫻花列車，將車站意象融入社區造景；溪口鄉「桂族世家」將半開放傳統工廠型態重新設計，以竹編工藝的實體呈現，打造社區小型竹編工藝館。番路鄉逐鹿社區「o'oko(一群孩子)學當鄒族人」，在社區中心點營造鄒族部落孩童文化共學、共享教室，將鄒族原民傳統文化和精神融入其中。

2020年建築園冶獎 嘉義縣獲獎的梅山鄉太平村藝術創作意象空間營造統包工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎 嘉義縣獲獎的梅山鄉太平村藝術創作意象空間營造統包工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的朴子國中老舊校舍整建工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的朴子國中老舊校舍整建工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的布袋鎮東港山友善教育基地環境景觀工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉義縣獲獎的布袋鎮東港山友善教育基地環境景觀工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉縣獲獎的新港鄉三間社區發展協會鐵道公園綠美化工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎嘉縣獲獎的新港鄉三間社區發展協會鐵道公園綠美化工程。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎 嘉義縣獲獎的崙尾天赦竹編發展協會。圖／縣府提供
2020年建築園冶獎 嘉義縣獲獎的崙尾天赦竹編發展協會。圖／縣府提供

綠建築 鄒族

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