虎頭埤老照片武德殿展出 見證台灣第一水庫百年風華

交通部觀光局補助台南新化區經典小鎮系列活動開跑，虎頭埤風景區「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，自8月1日開始至9月15日截止，共徵集114幀老照片，由專業評審老師依老照片的特殊性與完整性、拍攝的歷史意義等，選出30幀老照片從16日起至11月15日在歷史建築新化武德殿展出。

老照片有一張「葉陶楊坊」人文餐坊提供，是1928年所拍攝的老照片，一艘小船載著一群身穿和服與頭戴學生帽的職員家族，一起乘船共遊於虎頭埤。該照片對照當時1929年台灣民報刊載：新化虎頭埤自去年（1928年）當選12勝景以來，街民不惜犧牲、修整道路、建設橋梁、以資來觀者之利便。又前已買置遊覽船五艘、大可容納12人、小可容5人，近又建涼亭二座、一在孤島、面積20坪、一在坪邊、面積4坪、具蓋紅瓦、青山綠水、遙望之不背萬綠叢中一點紅之喻、實為名勝地多添一景趣。老照片搭配上當年報導文字敍述，可發現虎頭埤更多的歷史點滴。

虎頭埤風管所表示，老照片特展見證台灣第一水庫的百年風華，從日本時代到民國70年代的老照片，從風景照到人物照，一張張的老照片醞釀著許多動人的回憶，老風景勾起的是無限且無價的回憶，見證著許多人愛情的起始、家庭美好旅行的足跡，民眾不僅到武德殿看看老照片特展，也歡迎到虎頭埤風景區舊地重遊創造新的美好回憶。