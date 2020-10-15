嘉市推雙語服務認證 老店、新店英文都會通

疫情期間，國外觀光客銳減，但嘉義市府趁這段時間，輔導21間特色店家如熟食、甜點、中藥行等店，除了製作雙語菜單，也以情境教學方式，透過外籍教師指導店家如何以英語表達店內產品、結帳等，讓店家以雙語交流工具服務旅客。

市長黃敏惠今頒發「嘉義市雙語服務認證標章」給店家，此計畫也免費協助店家英文版品牌介紹、美食地圖等，未來將結合愛遊嘉義智慧旅遊平台，透過Kiosk互動機台，提供遊客中英文旅遊服務。

黃敏惠說，為打造城市國際品牌，希望讓店家與國外遊客能有更多溝通機會，即便受疫情影響國際旅客，仍要在這段期間選擇蹲低學習，為大家做最好的服務。

嘉義市工商策進會總幹事陳香縈說，透過外籍教師將學員對於英語的回憶拉出來，語言要速成，要提供類似公式的套版，因店家涵蓋熟食、甜點、伴手禮等，協助模擬服務客人會出現的狀況，客人進到這家店到付錢拿到商品，所有會發生的情境都納入，一步一步「把情境變成英語公式」。

參與店家涵蓋吃喝玩樂四大品項，除了熟食、甜點、中藥行，甚至還有磅秤老店。除了資深店家外，也有新生代店家，都能自信以英語溝通，學員上台分享心得，現場並設攤位展示成果。