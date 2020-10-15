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南鐵拆遷林飛帆炮打「自己人」 黃偉哲：尊重

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午前往南鐵拆遷戶照顧住宅，探親拆遷戶莊姓盲友，並前往住家。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲下午前往南鐵拆遷戶照顧住宅，探親拆遷戶莊姓盲友，並前往住家。記者修瑞瑩／攝影

台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶在13日完成搬遷，但拆遷戶的抗爭仍未平息，民進黨副祕書長林飛帆今天在臉書炮打自己人，表示對市長黃偉哲「要尊重9成市民都希望盡快地下化」的發言不以為然，不應該再汙名化拆遷戶；對此黃偉哲回應，過程中已用盡一切溝通，林飛帆也是台南市民，尊重其發言。

黃偉哲昨晚並在臉書上說明拆遷的溝通過程，引發網友的激烈討論，最後只好撤除臉書內容，被網友批評「引導霸凌拆遷戶」，黃今天解釋，會撤文主要是被網友「歪樓」，網友針對他所指「平交路造成許多死傷，地下化有必要」，表示「那全台南市這麼多路口都有車禍死傷，是不是全部要地下化」，大家無法理性討論，才會撤除。

黃偉哲下午並前往南鐵拆遷戶位在南台南副都心重劃區內的照顧住宅，關心住戶們居住的狀況，包括盲友莊姓夫妻與胡姓退休女老師，莊姓住戶反應無障礙設施問題，黃偉哲表示將全力協助，也感謝拆遷戶的犧牲。

林飛帆在臉書中表示「這幾天，無論是市長的臉書文字，乃至於今日面對聲援學生抗爭脫口說出要學生『不要忽略九成市民意見，應該去聲援香港』的回應，我認為這些不僅無助對立緩解，更容易加深市民對拆遷戶的誤解」。

「我建議市府善盡一切手段，消弭市民間的對立，平反拆遷戶遭受的汙名。此刻真正的重點在弭平受拆遷戶的傷痛，站在市政高度給予他們真正的肯定和尊敬，而非加深他們人去家毀的傷痛」

黃偉哲對於連日的抗爭感到無奈，表示地下化是多數市民的期待，拖這麼久無論對政府、市民與拆遷戶來說，都是輸，而對於最後兩戶，市府與鐵道局都盡了最大的努力去溝通與協助，但陳、黃家家的訴求卻一直改變，讓政府也很難做。

他表示，徵收民地要花錢，如果不是需要用地，不會多徵收，已一再感謝拆遷戶的付出，市府也給予照顧住宅等各項協助，這幾天到台南抗議的學生，很多都不是台南人，不能完全理解台南多數市民的需求，但無論如何，只要不用暴力都予以尊重，至於黃家的樓梯能不能保留，還是要由施工單位鐵道局來決定。

民進黨副祕書長林飛帆今天在臉書上批評台南市長黃偉哲。圖／取自臉書
民進黨副祕書長林飛帆今天在臉書上批評台南市長黃偉哲。圖／取自臉書
台南市長黃偉哲下午前往南鐵拆遷戶照顧住宅，探親拆遷戶莊姓盲友，並前往住家。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲下午前往南鐵拆遷戶照顧住宅，探親拆遷戶莊姓盲友，並前往住家。記者修瑞瑩／攝影

黃偉哲 林飛帆

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