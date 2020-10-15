嘉義小劇場戲劇節明起連三天舉辦 17場演出連番上陣

嘉義縣在地劇團阮劇團、嘉義縣表演藝術中心今天上午舉辦「2020嘉義小劇場戲劇節《異種注目》」宣傳記者會，阮劇團表示，嘉義小劇場戲劇節是台灣首個以「劇本」為主體、「讀劇演出」為形式的國際藝文節慶，今年邀請來自香港、台灣、日本、韓國等多國原創劇本上台演出。

阮劇團表示，嘉義小劇場戲劇節已連續舉辦第九年，今年以「異種注目」為主題，於本月16、17、18日連續三天三夜，進行8部劇作、17場演出，其中包含3部全新台灣劇作、4部日港韓重量級文本、還有在地青少年歷時一年籌備的青少年劇場演出。

嘉義縣長翁章梁表示，自己也曾經歷過小劇場蓬勃發展的年代，透過此種自由且不拘形式的演出，探討著各種議題，非常有意義，今年受新冠肺炎疫情影響，本次戲劇節跨海邀請到來自日本的協同藝術家山崎理惠子，更是感到難能可貴。

阮劇團表示，本屆戲劇節也邀集跨國、跨界知名演員演出，舉例來說明華園第三代最具號召力的「魅力小旦」陳昭薇將飾演新編戲曲「香纏」中的台灣藝旦王香禪一角，期望透過劇評、觀察人制度，與文學、表演藝術、影視媒體等領域專業工作者、評論人合作，提供多元的觀點互動及交流。

阮劇團長汪兆謙表示，自學生北漂時期，明顯能感受城鄉資源的差距，讓劇團創立之初，便以「根在嘉義」為核心使命出發，台灣擁有許多藝文節慶，但嘉義小劇場戲劇節的特色是以「劇本」為重的戲劇節。