快訊

美總統大選最新全國民調 拜登仍維持2位數領先

南港女模遭性侵殺害案 凶嫌程宇確定逃死

嘉義小劇場戲劇節明起連三天舉辦 17場演出連番上陣

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣在地劇團阮劇團、嘉義縣表演藝術中心今天上午舉辦「2020嘉義小劇場戲劇節《異種注目》」宣傳記者會，阮劇團表示，嘉義小劇場戲劇節是台灣首個以「劇本」為主體、「讀劇演出」為形式的國際藝文節慶，今年邀請來自香港、台灣、日本、韓國等多國原創劇本上台演出。

阮劇團表示，嘉義小劇場戲劇節已連續舉辦第九年，今年以「異種注目」為主題，於本月16、17、18日連續三天三夜，進行8部劇作、17場演出，其中包含3部全新台灣劇作、4部日港韓重量級文本、還有在地青少年歷時一年籌備的青少年劇場演出。

嘉義縣長翁章梁表示，自己也曾經歷過小劇場蓬勃發展的年代，透過此種自由且不拘形式的演出，探討著各種議題，非常有意義，今年受新冠肺炎疫情影響，本次戲劇節跨海邀請到來自日本的協同藝術家山崎理惠子，更是感到難能可貴。

阮劇團表示，本屆戲劇節也邀集跨國、跨界知名演員演出，舉例來說明華園第三代最具號召力的「魅力小旦」陳昭薇將飾演新編戲曲「香纏」中的台灣藝旦王香禪一角，期望透過劇評、觀察人制度，與文學、表演藝術、影視媒體等領域專業工作者、評論人合作，提供多元的觀點互動及交流。

阮劇團長汪兆謙表示，自學生北漂時期，明顯能感受城鄉資源的差距，讓劇團創立之初，便以「根在嘉義」為核心使命出發，台灣擁有許多藝文節慶，但嘉義小劇場戲劇節的特色是以「劇本」為重的戲劇節。

阮劇團表示，購買套票除享超值優惠，更贈送阮劇團與北台灣麥酒聯名的精釀啤酒「新嘉義啤酒」，邀請全國觀眾到嘉義縣表演藝術中心觀賞，更多演出資訊，請至 「2020嘉義小劇場戲劇節 」活動官網，或至阮劇團臉書粉絲專頁查詢。

嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影
嘉義在地劇團阮劇團與嘉義縣表演藝術中心共同舉辦2020嘉義小劇場戲劇節「異種注目」將於本周五、六、日演出。記者陳玫伶／攝影

嘉義 劇場

延伸閱讀

朴子市配天宮前夫妻當眾拉扯 疑上演抓姦場面遭警帶回

嘉義酒廠「酒國英雄」 成全國首家環教場所認證酒廠

嘉義／故宮南院 法國凱布朗利博物館面具精品展

地久天長只要10分鐘！嘉義觸口「地久天長步道」俯瞰溪谷美景，還能順遊南區樹木銀行

相關新聞

虎頭埤老照片武德殿展出 見證台灣第一水庫百年風華

交通部觀光局補助台南新化區經典小鎮系列活動開跑，虎頭埤風景區「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，自8月1日開始至...

嘉市推雙語服務認證 老店、新店英文都會通

疫情期間，國外觀光客銳減，但嘉義市府趁這段時間，輔導21間特色店家如熟食、甜點、中藥行等店，除了製作雙語菜單，也以情境教...

南鐵拆遷林飛帆炮打「自己人」 黃偉哲：尊重

台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶在13日完成搬遷，但拆遷戶的抗爭仍未平息，民進黨副祕書長林飛帆今天在臉書炮打自己人，表示對市...

嘉義小劇場戲劇節明起連三天舉辦 17場演出連番上陣

嘉義縣在地劇團阮劇團、嘉義縣表演藝術中心今天上午舉辦「2020嘉義小劇場戲劇節《異種注目》」宣傳記者會，阮劇團表示，嘉義...

防公車司機過勞 台南勞工局加強勞動檢查開罰19萬元

公車司機是否過勞？勞動條件近年引起外界關切，台南市政府勞工局統計，自民國103年至109年裁罰客運業者，累計總金額近30...

影／2020鯤鯓王平安鹽祭11月登場 2款平安鹽袋首度曝光

雲嘉南濱海國家風景區舉辦鯤鯓王平安鹽祭11月14日、15日登場，兩款限量鹽福袋今首度曝光，由范府千歲手持藥草及藥缽，共有...

缺水？六月黃金雨阿勃勒竟然現在盛開 專家曝：是警訊

有六月黃金雨之稱的阿勃勒，竟然在10月中旬開花？台南市南175道路通往山上水道博物館有一排阿勃勒行道樹，竟然結出滿滿的花...

名畫家葉敏瑞興奮駐雲辦個展 開啟雲嘉嘉營跨域聯展

跨縣市合作再創新局，資深水彩名畫家葉敏瑞畫作首度駐雲展出。雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市4文化局今年共同推出「雲嘉嘉營劇...

達德公司採購雲林香蕉9百箱 送全縣小學助農又顧健康

德商達德能源集團用行動力挺雲林農民，在雲林縣府牽線下推動「達德雲林好蕉情」，向雲林蕉農採購9百箱香蕉，分贈給全縣小學，幫...

你的交通記點額滿？台南3000多人被吊扣駕照超驚訝

交通違規記點已經實施多年，但是很多人卻沒有注意這項規定，直到接到吊扣駕照的通知，才知道自己的記點已經「額滿」，台南市光是...

新型清溝車進駐西螺 清水溝淤泥民眾讚效率一級棒！

濁水溪沿岸鄉鎮飽受揚塵之苦，尤其鄰近的西螺鎮，水溝淤泥堆積嚴重，對此西螺鎮公所向環保署爭取638多萬元經費，購買新型清溝...

嘉義酒廠「酒國英雄」 成全國首家環教場所認證酒廠

嘉義縣民雄鄉嘉義酒廠日前通過環境教育設施場所認證，成為全國第一個通過認證的觀光酒廠，同時也是嘉義縣山區首個，嘉縣環保局長...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

高雄砸店事故後臨危受命 苓雅偵查隊長10天「跳船」

黃偉哲PO「心碎平交道」造成千人死傷引公憤 刪文致歉

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。