防公車司機過勞 台南勞工局加強勞動檢查開罰19萬元

公車司機是否過勞？勞動條件近年引起外界關切，台南市政府勞工局統計，自民國103年至109年裁罰客運業者，累計總金額近300萬元，為捍衛駕駛工作權及乘客安全，未來仍持續加強對業者勞動檢查。

大台南公車目前由新營、府城、興南3家客運公司組成，部分來自市府補助；勞工局今年迄今共開罰4件、19萬元，其中，興南3件，罰金14萬元，新營1件，罰金5萬元。

勞工局進一步表示，根據歷年勞動檢查裁處統計，以違反勞動基準法第32條第2項延長工作時間超過法令規定最多，違反第34條晝夜輪班制更換工作班次未依規定給予休息次之，另36條每7日中未有一日休息作為例假日，也是常見違反排行榜。

官員說，公車司機近年過勞情形，這幾年日益受到外界重視，經強力稽查，案件雖較往年減少，未來仍會不定期勞動檢查，保障司機及乘客安全。

勞工局長王鑫基表示，客運業司機健康非常重要，司機健康，等同整車乘客及用路人安全與健康；勞工局對3家客運業者，平常除對業者實施勞動條件、職業安全檢查，保障員工權益；同時也輔導3家客運公司有關員工健康促進事宜，以保障乘客安全。