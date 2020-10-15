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探病變奔喪 返國女子雖遺憾仍感謝防疫人員協助

中央社 / 台南15日電

1名旅居國外的王姓女子，得知父親病重趕回台南，卻在檢疫期滿前得知父親病逝消息，未見到生前最後一面，在防疫人員貼心協助下，仍可到醫院送父親最後一程，讓王女非常感激。

台南市政府衛生局人員今天指出，王女旅居國外，因得知父親病重入住安寧病房，急忙返國探病。王女回到台南後致電防疫專線求助，專線人員隨即和醫院協調，讓王女在符合政策規定前提下，檢疫滿規定天數後立刻到醫院急件採檢。

不過，王女卻在醫院採檢結果出爐前收到父親病逝消息，但醫院並未移動王女父親遺體，讓王女在醫院空曠草皮處等候，待檢驗報告出來確認沒有問題後，再由醫院人員帶王女前往病房送父親最後一程。

王女雖有身為子女的遺憾，卻也感激防疫專線的協助，事後傳送訊息謝謝專線人員的陪伴協助。

衛生局人員表示，台南市防疫專線提供新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，C0VID-19）疫情諮詢與健康服務，包括居家檢疫民眾就醫、奔喪或探親的需求評估與協助，以及防疫計程車、檢疫旅館安排與其他防疫相關事項。

衛生局統計，截至10月6日，台南市防疫專線已處理2萬3942通來電，讓求援民眾得到正確資訊及專業協助，深受肯定。

衛生局 計程車 居家檢疫

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