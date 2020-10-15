第13屆萬潤創新創意競賽 崑山科大獲獎數全國最高

崑山科技大學與與萬潤科技公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」今年第13屆，台大機械系BiorolaBall團隊以「球型跳躍滾動複合式機器人」勇奪不分類金獎，地主隊崑山科大電機系網球精靈團隊以「智慧型網球撿球機」榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，是獲獎數最高的學校。

「萬潤創新創意競賽」競賽含碩博士論文組、大專校院組及高中職學校共有395隊，156隊入圍，入圍數不到4成。競賽分電機資訊類與工程應用類，除台大機械系拿下不分類大獎，電機資訊類中央大學資訊管理系「Aster」、崑山科大電機系「智慧型網球撿球機」、宜蘭大學資訊系「廢棄物之資源回收物件分類裝置之研究」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽另獲得10項佳作。

工程應用類宜蘭大學電機系「智慧醫療4.0-非接觸式偵測生命特徵結合大數據」、南台科大機械系「攀爬維修機器人」、台大機械系「抽氣式薄壁挫屈軟性材料手指」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽6項佳作。

今年高中職組報名人數自去年34隊成長至98隊，台師大附中以「智慧推車」獲不分類金獎，高雄市立志中學資訊科「AIOT智能壓縮垃圾桶」、台東女中普通高中「救護急先鋒-路口救護信號警示系統」分別獲得電機資訊類銀、銅獎。東石高中機械科「防失物掛勾」、新化高中普通高中「重金屬污泥高產值資源化技術」則分別拿下工程應用類銀、銅獎。