第13屆萬潤創新創意競賽 崑山科大獲獎數全國最高
崑山科技大學與與萬潤科技公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」今年第13屆，台大機械系BiorolaBall團隊以「球型跳躍滾動複合式機器人」勇奪不分類金獎，地主隊崑山科大電機系網球精靈團隊以「智慧型網球撿球機」榮獲電機資訊類最佳創意獎，另再拿下16項佳作，是獲獎數最高的學校。
「萬潤創新創意競賽」競賽含碩博士論文組、大專校院組及高中職學校共有395隊，156隊入圍，入圍數不到4成。競賽分電機資訊類與工程應用類，除台大機械系拿下不分類大獎，電機資訊類中央大學資訊管理系「Aster」、崑山科大電機系「智慧型網球撿球機」、宜蘭大學資訊系「廢棄物之資源回收物件分類裝置之研究」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽另獲得10項佳作。
工程應用類宜蘭大學電機系「智慧醫療4.0-非接觸式偵測生命特徵結合大數據」、南台科大機械系「攀爬維修機器人」、台大機械系「抽氣式薄壁挫屈軟性材料手指」等作品，分別拿下最佳潛力、最佳創意及最佳應用獎，崑山科大在此類競賽6項佳作。
今年高中職組報名人數自去年34隊成長至98隊，台師大附中以「智慧推車」獲不分類金獎，高雄市立志中學資訊科「AIOT智能壓縮垃圾桶」、台東女中普通高中「救護急先鋒-路口救護信號警示系統」分別獲得電機資訊類銀、銅獎。東石高中機械科「防失物掛勾」、新化高中普通高中「重金屬污泥高產值資源化技術」則分別拿下工程應用類銀、銅獎。
崑大行政副校長鐘俊顏表示，該校積極投入資源推動三創教學，每年都有跨院系科技整合專案讓學生在畢業前能接觸到產品開發設計的過程，產出作品也非常卓越，參加競賽拿下不少好成績，期能經由創思製作成品參與競賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力，未來更希望能提升至「四創」，共同來「創造機會」、「創造價值」。
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