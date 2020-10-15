影／2020鯤鯓王平安鹽祭11月登場 2款平安鹽袋首度曝光

雲嘉南濱海國家風景區舉辦鯤鯓王平安鹽祭11月14日、15日登場，兩款限量鹽福袋今首度曝光，由范府千歲手持藥草及藥缽，共有1萬2000個，另有南鯤鯓代天府月老神君款，共1萬個。今年博杯活動，最高獎金提高至10萬元，邀請遊客排隊免費來試手氣。

鯤鯓王平安鹽祭今年邁入第17年，主辦單位今在南鯤鯓代天府舉行記者會，2020鯤鯓王平安鹽祭11月登場，今在南鯤鯓代天府舉行記者會，雲嘉南風管處長徐振能、台南市長黃偉哲、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、北門區長張明寶等人出席。

今年共有兩款平安鹽袋，一款是雲嘉南管理處黃色版，另款是南鯤鯓代天府藍綠色版，黃色版只要在活動14、15日兩天排隊就有機會索取到，每天30分鐘一個場次，每天共有10場次；排隊領取平安鹽袋，特別規畫樂齡族及身心障礙優先通道，禮遇60歲以上樂齡族及身心障礙者優先領取鹽袋(每場次100個鹽袋)，也特別針對滿65歲以上樂齡族推出加碼好禮，憑身分證件可兌換「抱．平安」限量平安鹽袋抱枕(每場次限量10人)。

而藍綠色版，只要參加博杯挑戰賽，可獲得1個，活動兩日博得最多聖杯者，可將最高獎金10萬元帶回家。

11月15日上午10時至下午2時在南鯤鯓萬善堂前廣場推出萬善爺博杯活動，只要於指定時間內參加現場擲筊及親子活動就可以把限量鹽幣帶回家，限量500個，送完為止，博得3聖筊加贈結緣寶一組，限量50組，送完為止。