缺水？六月黃金雨阿勃勒竟然現在盛開 專家曝：是警訊

有六月黃金雨之稱的阿勃勒，竟然在10月中旬開花？台南市南175道路通往山上水道博物館有一排阿勃勒行道樹，竟然結出滿滿的花苞，黃花陸續盛開中，今年南部雨量只有往年同期5成，加上進入秋冬雨水更少，專家認為有可能是和氣候異常，生長環境惡劣有關，新化林場場長吳佾鴻也說，「逆境開花」是植物特性，以因應外在環境變化，但阿勃勒是否因為乾旱而提早開花，需要再做詳細的野外調查才能論定。

台南七甲花卉產銷班長黃毅斌表示，阿勃勒正常花期是每年5至6月，有的會提前到3、4月，也有可能會延後到10月，但應該只是少數，若是成排的阿勃勒都開花，就可能是因應惡劣的生長環境，開花就是為了結果繁殖，植物缺水感受到生命受到威脅，就會提前開花，這個時間可以將花苞剪除，再澆水及施肥，讓樹木恢復正常生長，到明年正常花期再開花。

不過黃毅斌也感概，「台灣行道樹都只種不照顧」，目前公家部門可能會注重樹種的選擇，但在維護管理上還是被忽略，他印象很深刻，台南濱海道路一處成排鳳凰木，有一年盛開紅花似火非常漂亮，但隔年就陸續死亡，其實「樹木在透露死亡的訊息」，但沒有受到重視，開花就是樹在繁衍生命，需要耗掉大量養分，所以開花後要適時剪果及修枝，澆水施肥給予養分，隔年才會再開出美麗的花。

新化林場也指出，植物的生長期可分為「營養生長」及「繁殖生長」兩個階段，「營養生長」就是植物長高長大的期間，當植物的環境條件都適合的時候，藉由快速的長高、長大佔據較大的空間，藉此來與鄰近的其他植物競爭，以免被覆蓋、擠壓。當環境的光線不足時，植物也會希望藉由「長高、長大」的方式向上生長，以爭取光線。這就好像在森林中的樹木，只有長得比其他植物高大時才會有機會接受光線而存活下來，造林經營多用此特性培育又高又大的林木。