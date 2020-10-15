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達德公司採購雲林香蕉9百箱 送全縣小學助農又顧健康
德商達德能源集團用行動力挺雲林農民，在雲林縣府牽線下推動「達德雲林好蕉情」，向雲林蕉農採購9百箱香蕉，分贈給全縣小學，幫蕉農度難關，今天在麥寮國小捐贈香蕉儀式，也鼓勵小朋友多吃當季水果，挺農業、顧健康。
同時為讓小朋友了解綠能風電的可貴，達德能源公司也在麥寮國小視聽教室，以視訊影片播放海上風電的建造過程，向小學生介紹風力發電工程。學生反應熱烈，頻頻發問發電的風力發電有什麼特色？風車有多高？
今天近午由雲林縣農業副處長蔡耿宇、教育處人員、麥寮國小校長顏木星及雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社主任蘇竣奕，共同主持香蕉捐贈，並對wpd達德能源公司在地方推動好蕉情表達感謝。蔡耿宇也鼓勵孩子多吃香蕉保健康，他説，香蕉富含鉀離子和維他命B群，多吃香蕉幫農民也保健康。
「不僅投資雲林，也要照顧在地產業！」達德能源集團董事長王雲怡說，今年香蕉生產過剩，嚴重影響蕉農生計，達德在縣府協助下採購當地香蕉，轉贈給縣內小學，深具意義，未來該公司也本著和地方建立「好蕉情」的心情，共創「共榮共存」目標。
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