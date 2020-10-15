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達德公司採購雲林香蕉9百箱 送全縣小學助農又顧健康

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影

德商達德能源集團用行動力挺雲林農民，在雲林縣府牽線下推動「達德雲林好蕉情」，向雲林蕉農採購9百箱香蕉，分贈給全縣小學，幫蕉農度難關，今天在麥寮國小捐贈香蕉儀式，也鼓勵小朋友多吃當季水果，挺農業、顧健康。

同時為讓小朋友了解綠能風電的可貴，達德能源公司也在麥寮國小視聽教室，以視訊影片播放海上風電的建造過程，向小學生介紹風力發電工程。學生反應熱烈，頻頻發問發電的風力發電有什麼特色？風車有多高？

今天近午由雲林縣農業副處長蔡耿宇、教育處人員、麥寮國小校長顏木星及雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社主任蘇竣奕，共同主持香蕉捐贈，並對wpd達德能源公司在地方推動好蕉情表達感謝。蔡耿宇也鼓勵孩子多吃香蕉保健康，他説，香蕉富含鉀離子和維他命B群，多吃香蕉幫農民也保健康。

「不僅投資雲林，也要照顧在地產業！」達德能源集團董事長王雲怡說，今年香蕉生產過剩，嚴重影響蕉農生計，達德在縣府協助下採購當地香蕉，轉贈給縣內小學，深具意義，未來該公司也本著和地方建立「好蕉情」的心情，共創「共榮共存」目標。

達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林蕉農採購大批香蕉捐贈給全縣小學，助農又顧健康。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司以視訊播放影片讓小朋友了解海上風電的建造過程和效能。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司以視訊播放影片讓小朋友了解海上風電的建造過程和效能。記者蔡維斌／攝影

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