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新型清溝車進駐西螺 清水溝淤泥民眾讚效率一級棒！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
西螺清潔隊人員使用新型清溝車吸取溝內淤泥，並以高壓水柱沖開堵塞物，清淤效率事半功倍。記者陳苡葳／攝影
西螺清潔隊人員使用新型清溝車吸取溝內淤泥，並以高壓水柱沖開堵塞物，清淤效率事半功倍。記者陳苡葳／攝影

濁水溪沿岸鄉鎮飽受揚塵之苦，尤其鄰近的西螺鎮，水溝淤泥堆積嚴重，對此西螺鎮公所向環保署爭取638多萬元經費，購買新型清溝車，昨天正式加入清潔隊行列。鎮長鄭玲惠說，透過該車超強沖吸功能，可大幅增加清淤能量，清潔隊今天隨即展開一連串清溝勤務，首站至大新里清淤。  

家住大新里的廖姓鎮民表示，水溝緊鄰住家，長期下來難免有臭味，清溝車清淤後味道差很多，除環境乾淨許多，生活舒適度也改善，直呼「效率一級棒」。  

鄭玲惠說，隊部舊有的清溝車因年久失修急需汰換，因此獲中央補助549萬3680元，公所自籌89萬4320元，總金額638萬8000元，購置功能完善的清溝車，除能強力吸取溝內淤泥，更可以高壓水柱沖開堵塞物，滿載水量達4噸，清淤效率事半功倍。

清潔隊長呂佩原說，清溝勤務每次人力需3至4名隊員，除操作管線及絞盤控制，還需安排進行清淤水流觀察評估，並於清淤前用橡膠墊覆蓋水溝蓋，避免淤泥髒水噴出。

呂佩原說，清潔隊將依各里水溝情形定期進行清淤，民眾如發現住家附近水溝已阻塞，也可主動向清潔隊通報，及早安排清淤工作。

新型清溝車具有超強沖吸功能，可大幅增加清淤能量，西螺鎮公所清潔隊今天隨即展開一連串清溝勤務，首站至大新里清淤。  記者陳苡葳／攝影
新型清溝車具有超強沖吸功能，可大幅增加清淤能量，西螺鎮公所清潔隊今天隨即展開一連串清溝勤務，首站至大新里清淤。  記者陳苡葳／攝影
新型清溝車正式加入西螺鎮公所清潔隊行列，清淤效率事半功倍。  記者陳苡葳／攝影
新型清溝車正式加入西螺鎮公所清潔隊行列，清淤效率事半功倍。  記者陳苡葳／攝影

濁水溪

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