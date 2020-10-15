新型清溝車進駐西螺 清水溝淤泥民眾讚效率一級棒！

濁水溪沿岸鄉鎮飽受揚塵之苦，尤其鄰近的西螺鎮，水溝淤泥堆積嚴重，對此西螺鎮公所向環保署爭取638多萬元經費，購買新型清溝車，昨天正式加入清潔隊行列。鎮長鄭玲惠說，透過該車超強沖吸功能，可大幅增加清淤能量，清潔隊今天隨即展開一連串清溝勤務，首站至大新里清淤。

家住大新里的廖姓鎮民表示，水溝緊鄰住家，長期下來難免有臭味，清溝車清淤後味道差很多，除環境乾淨許多，生活舒適度也改善，直呼「效率一級棒」。

鄭玲惠說，隊部舊有的清溝車因年久失修急需汰換，因此獲中央補助549萬3680元，公所自籌89萬4320元，總金額638萬8000元，購置功能完善的清溝車，除能強力吸取溝內淤泥，更可以高壓水柱沖開堵塞物，滿載水量達4噸，清淤效率事半功倍。

清潔隊長呂佩原說，清溝勤務每次人力需3至4名隊員，除操作管線及絞盤控制，還需安排進行清淤水流觀察評估，並於清淤前用橡膠墊覆蓋水溝蓋，避免淤泥髒水噴出。