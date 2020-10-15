嘉義酒廠「酒國英雄」 成全國首家環教場所認證酒廠

嘉義縣民雄鄉嘉義酒廠日前通過環境教育設施場所認證，成為全國第一個通過認證的觀光酒廠，同時也是嘉義縣山區首個，嘉縣環保局長張根穆表示，未來將以「百年酒廠歷酒彌新」環教課程，讓民眾重新認識酒與環境、文化、生活間的關聯性，建立健康飲酒觀念。

嘉義縣政府表示，過去拚酒文化與酒駕的事件，讓「酒」被汙名化了，嘉義酒廠希望透過環境教育模式，對外界說明現代酒廠在生產的過程中如何努力減少汙染，降低對環境衝擊。

張根穆今天特地到嘉義酒場張貼紅榜恭賀「酒國英雄」，他表示，嘉義縣近幾年透過「嘉環保」環境教育夥伴聯盟運作，積極統整本縣資源，短短2年內，聯盟成員如向禾休閒漁場、南華大學、嘉義酒廠已通過環境教育場所認證，對嘉義縣推動環境教育意義重大。

嘉義縣府表示，嘉縣環境教育夥伴聯盟成立也將屆2年，今天也在嘉義酒廠環境教育中心辦理「109年度第二次嘉義縣環境教育夥伴會議」，簽署新年度合作備忘錄（MOU），讓單位成員從20個增加到26個，期待藉由新成員的加入，讓嘉義縣的環境教育遍地開花與茁壯。