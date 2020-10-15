女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

嘉義縣太保市某補習班林姓女主任，昨晚涉不當管教，因班上1名11歲小六女童成績不佳，氣得拿熱熔膠條抽打女童屁股紅腫，家長帶女裡向警方報案，並將照片貼臉書社群「嘉義市大小事」，網友紛紛聲援家長，譴責補習班要求重罰。

縣府教育處長陳添丁說，針對太保市某補習班不當管教案，教育處昨晚獲知後，立即聯繫補習班了解案情，今天一早派員赴現場調查，經確認此案為林姓班主任不當管教行為，導因於學生考試考不好，班主任因此體罰成績不好小六學生。家長已帶學生驗傷並報案。

教育處將依補習及進修教育法第9條相關規定，令該班應予解僱該損害兒童及少年權益行為之班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國知悉。

另，補習班部分將依補習及進修教育法第25條規定裁處停止招生之處分。同時14日晚間，教育處已請學校校長主動瞭解，學校除已完成相關通報，導師並已與家長聯繫，將加強關懷輔導。

有關不當管教屬兒少保護事件，教育處調查報告將速移送社會局依兒童及少年福利與權益保障法規定處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布教師姓名。