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北港國際糕餅麻油節周六登場 今年教你如何使用花生油

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供
北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供

「2020北港國際糕餅麻油節將於10 月 17 、 18 日在北港武德宮廣場盛大登場，今年除了麻油之外，將以北港另一項名產土豆油為主軸，教大家如何善用營養的花生油製作好吃料理，值得前往品賞選購雲林產地優質油品和北港大餅。

北港糕餅麻油節由行政院雲嘉南區聯合服務中心、北港商圈發展協會聯合主辦，包括雲嘉年服務中心執行長許根尉、雲林縣副縣長謝淑亞等與會來賓穿起廚師服與廚師一起烹調花生油料理，並製作傳統紅龜粿，香氣四溢，土豆飄香。

許根尉表示，今年除了促銷北港麻油和大餅，也加入古蹟尋寶，民眾可先至武德宮領取尋寶地圖集章闖關卡，從指定的10個北港古蹟景點，與關主互動並完成指定任務，集滿5個戳章，就能兌換限量精美禮物。

許根尉說，現代人很少會用花生油烹調家庭料理，今年特舉辦全國北港報馬仔創意料理大賽，以北港知名的花生油為主題，創作各種料理，感受花生油的特點。

兩天活動還準備麻油料理及北港糕餅免費試吃，來自各地的小農文創市集讓民眾選購平常不易買到的經典農特產，歡迎大家暢遊北港。

北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供
北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供
北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供
北港國際糕餅麻油節將於本周六起兩天在北港武德宮廣場盛大登場。圖／行政院雲嘉南聯合服務中心提供

北港 古蹟 創意料理

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