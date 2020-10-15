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梅山鄉瑞峰茶園1314公尺浪漫愛情塔 空拍達人行銷美景

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供

國際知名英國國家廣播公司BBC，為製播台灣旅遊節目，前年底派導演帶製作團隊抵台，找嘉義經營影像工作室的空拍達人柯發壽合作，登上海拔逾2千公尺阿里山區小笠原山，出動空拍機拍攝日出、雲海壯闊自然美景，將台灣美景推銷世界各國；柯發壽最近空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓網友驚豔。

柯發壽對空拍攝影很專業，經驗豐富，曾出動空拍機，拍攝故宮南院光雕秀，讓南院整體建築，呈現光龍舞動影像，酷炫浪漫美麗，前年與BBC合作空拍阿里山小笠原山日出雲海美景，讓人驚嘆。

柯發壽空拍海拔千餘公尺的梅山鄉瑞峰村茶園，終年雲霧繚繞，是世界優良茶區之一，因有得天獨厚地理環境及氣候，加上土壤有機質含量豐富，所產的茶葉豐潤渾厚，茶湯滋味甘美，香氣十足，堪稱台灣第一等好茶。

當地是知名茶飲廣告拍攝地點，360度視野零死角飽覽茶園美景，是觀賞阿里山日出好去處，最高點觀日峰海拔高1311公尺，天氣良好，從涼亭可東望草嶺大崩山，向南俯瞰瑞峰村全景。夜晚還能看見嘉市區夜景。

1314浪漫愛情塔海拔1311公尺，加上觀景台3公尺，加起來剛好1314公尺，代表「一生一世」，命名1314愛情塔，變成打卡浪漫景點，阿里山國家風景區管理處曾在此辦秋季戶外茶會。

這座白色愛情塔，有18國18種「我愛你」文字標示牌建構，搭配360度視野茶園美景，18國：台灣、荷蘭、香港、韓國、英國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、美國、法國、中國、日本、匈牙利、瑞士、加拿大、希臘、捷克、義大利、奧地利等，歡迎每位遊客到此都能愛你「一生一世」。

空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供
空拍達人柯發壽空拍大阿里區梅山鄉瑞峰村無敵茶園景觀，以及1314（諧音一生一世）浪漫愛情塔貼臉書，行銷嘉義美景，讓人驚豔。圖／柯發壽提供

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