影／南鐵地下化抗議學生 衝場向黃偉哲大喊：警察暴力

台南市長黃偉哲上午前往台南火車站參加火車站120週年文化資產展，被聲援台南鐵路地下化拆遷戶的學生衝場抗議，與警方發生嚴重推擠，學生大喊「警察暴力 市長面對」，使得現場氣氛相當尷尬，活動被迫草草結束。

黃偉哲隨後在現場接受學生的陳情，成大零貳社現任社長蔡亞涵代表抗議學生表示，13號當天，來自全台各地的學生約50人，只是前往拆遷戶黃春香家聲援，希望保留樓梯，不要拆除，這在法理上是可行的，但是警方卻出動霹靂小組，破窗而入，將學生一個一個拖行離開。

他表示，過程中，他自己被頭下腳上的從樓梯上推下去，還有學生被勒脖子，多數的學生都因為拖行而受傷，「我們只是理性表達訴求，有需要這樣對待嗎？」更何況屋主還在申請鑑界，行政程序還沒有完成。

而且現場學生還看到警察餵鐵道局正在阻擋學生的人員喝水，「警察有保持行政中立嗎」！

黃偉哲則對抗議學生表示，學生不能夠忽略台南市九成以上市民的意見，都希望能夠盡快完成鐵路地下化，學生前來聲援，他覺得反而應該去聲援香港的學生，而且最後兩戶拆遷戶，已在七月簽下切結書，願意在兩個月之內自行搬遷，但是現在已經10月卻還沒有班，鐵道局才會強制拆除。

「學生要抗議什麼，不是由市長決定的」蔡亞涵嗆聲表示，黃偉哲希望學生能就警察是否執法過當等問題，提出陳情書，市府一定會調查，給學生一個交代。

鐵道局在13號完成台南鐵路地下化最後兩戶拆遷戶的強拆，但相關的抗議仍未結束，昨天在黃春香家現場也爆發衝突，三鐵路東移自救會會長陳致曉也表示會持續抗議下去。