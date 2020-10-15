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台南國中小瘦肉精試劑加碼 黃偉哲：1學期5次增為10次

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到北區立人國小視察午餐食材驗收機制。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天到北區立人國小視察午餐食材驗收機制。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今天到學校視察午餐食材驗收機制時表示，台南的檢驗試劑加碼，增加檢驗次數，若要增加檢驗人力，財力可及範圍內也都沒問題。

萊克多巴胺的美國豬肉明年元旦將開放進口，黃偉哲與教育局長鄭新輝今天上午到立人國小視察學校午餐食材驗收機制，示範使用市府採購配發學校的萊克多巴胺快速檢驗試劑抽檢學校午餐肉品

黃偉哲表示，未來美國豬肉開放進口後，學校午餐一律使用優質國產豬肉，已要求農業局與衛生局嚴加執行肉品源頭控管、監督食安與稽查工作；另超前部署，每年採購萊克多巴胺快速檢驗試劑供學校抽檢學校午餐肉品，提升檢驗頻率，原本1年5劑，新學年度改為1學期5劑，今天再加碼增加到10劑。他強調，若未來須增加檢驗人力，1人1年約需50萬元，增加5人是5百萬元，市府還可應付。

教育局長鄭新輝說，南市學校有營養師，目前檢驗工作由營養師負責，至於沒有營養師的學校，會先訓練校方人員的檢驗技能，未來是否要增加檢驗人力，會進行評估。

鄭新輝表示，學校營養師會本於專業，菜單開立選用「國產肉品」，少用加工品，教育局也精心設計學校午餐生鮮肉品選購六字訣「認、C、鮮、減、驗、退」，提醒學校食材驗收及國產肉品選用要項。此外，相關學校午餐食材均已登錄於「教育部校園食材登錄平臺」網站，包括食材原料、品名、供應商等，食材資訊透明，歡迎各界及家長們共同監督關心。

立人國小校長王富美表示，該校自辦午餐19年，也供應忠義國小，總供餐量約2200人，學校相當重視午餐品質與安全，除有專任營養師開立菜單為學校午餐把關外，學校肉品食材均選購具CAS認證或合格屠宰證明之豬肉。一餐約40元，每天3菜1湯，每周2天供應合格有機蔬菜，2天喝乳品、2天吃水果。特別的是每周三的特殊餐點，不論什錦湯麵、肉圓、油飯、義大利麵等，都富變化和童趣是小朋友最期待的午餐。

台南市長黃偉哲今天到北區立人國小視察午餐食材驗收機制。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天到北區立人國小視察午餐食材驗收機制。記者鄭惠仁／攝影

肉品 萊克多巴胺 教育局

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