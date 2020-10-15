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小心噴錢 白河警今天起連3天交通大執法

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
整頓交通，台南市白河警分局今起連續3天交通大執法。記者謝進盛／翻攝
整頓交通，台南市白河警分局今起連續3天交通大執法。記者謝進盛／翻攝

小心噴錢！台南市白河警分局今天起連續3天展開交通大執法，警方在交通熱點加強取締違規，籲請用路人遵守交通號誌，確保交通安全，以免荷包不保。

台南市政府警察局15日起至17日規劃3日大執法勤務，執法重點為闖紅燈、違規停車、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、無適格駕照、未戴安全帽及未繫安全帶等8項交通違規為主。

白河警分局分析轄內易肇事熱點，計有白河區中山路與中正路口等9處；後壁區後壁火車站等4處；東山區中興路與達雲路口等5處，將於重點時段規劃勤務，加強各路口違規取締及勸導，希望有效降地事故發生率及傷亡數，給予用路人友善且安全的行車環境。

白河警分局長陳明宏表示，除上述8項交通違規加強執法外，分局也針對轄區特性，就易造成死亡交通事故如「酒後駕車」、「砂石車超載、超速」等違規嚴加取締，

另也要求員警遇有用路人交通違規未嚴重危害交通安全及秩序，且情節輕微者，得依照違反道路交通管理事件統一裁法基準暨處理細則第12條規定，加強勸導並勸告。提醒用路人遵守交通規則，守護自己的安全，也保護他人行車平安。

整頓交通，台南市白河警分局今起連續3天交通大執法。記者謝進盛／翻攝
整頓交通，台南市白河警分局今起連續3天交通大執法。記者謝進盛／翻攝

白河 交通違規

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