小心噴錢 白河警今天起連3天交通大執法

小心噴錢！台南市白河警分局今天起連續3天展開交通大執法，警方在交通熱點加強取締違規，籲請用路人遵守交通號誌，確保交通安全，以免荷包不保。

台南市政府警察局15日起至17日規劃3日大執法勤務，執法重點為闖紅燈、違規停車、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、無適格駕照、未戴安全帽及未繫安全帶等8項交通違規為主。

白河警分局分析轄內易肇事熱點，計有白河區中山路與中正路口等9處；後壁區後壁火車站等4處；東山區中興路與達雲路口等5處，將於重點時段規劃勤務，加強各路口違規取締及勸導，希望有效降地事故發生率及傷亡數，給予用路人友善且安全的行車環境。

白河警分局長陳明宏表示，除上述8項交通違規加強執法外，分局也針對轄區特性，就易造成死亡交通事故如「酒後駕車」、「砂石車超載、超速」等違規嚴加取締，