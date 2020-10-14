果醬男孩英國果醬大賽拿大獎 燈籠果醬挑逗孩子的味蕾

今年獲得英國果醬大賽3項銀牌的林韡勳，今天帶來燈籠果並製作成果醬，除了讓小朋友上了味美的食農教育課，也讓學校義工團體驗果醬製作，分享好滋味。

「果醬男孩」林韡勳生長在柳營偏鄉，小時候看阿嬤做桑葚果醬到大，對農村的記憶也特別深刻，學的雖是畜產，但服完兵役後，到各地農場打工換宿，發現水果過剩等問題，決定要用果醬來留住水果的鮮美味道與回憶。經他的努力，成了果醬達人，並發起「用果醬記住31鄉鎮的計畫」，推動將台南特色水果製成果醬，也推「微笑種子計畫」，把自己做的果醬，分享偏鄉學生。

今年林韡勳參加英國果醬大賽，以「馬告金桔金柑」、「龍眼威士忌金柑」、「橙香蜂蜜金柑」3款橘子果醬，獲得3面銀牌，為台灣爭光。林韡勳不吝分享果醬製作技巧，走進社區教導老人家做果醬；最近也參加台南市政府所辦理的「青年事務委員會--青年代表徵選」，希望未來擔任青年委員，可以推動農產精緻加工，為農業議題，盡份心。目前徵選已經進入第3階段的臉書人氣投票，他希望自己的努力能獲得支持。

林韡勳說，故鄉年輕族群不斷流失，現在只剩他最年輕了，但也成為地方創生的青農典範，希望自己的成功，能影響更多青年返鄉，一起為家鄉努力。

今天林韡勳來到德高國小推動食農教育，透過影片及解說，讓學生建立正確飲食觀念，更懂得愛物、惜物。他以燈籠果、麥芽糖、百香果、檸檬製成美味果醬，學生吃到後感受到酸甜好滋味，一片夾果醬的吐司仍意猶未盡。