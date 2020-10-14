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黃偉哲代言耳鳴藥？假的啦「我只賣農產品」
台南市長黃偉哲上月在節目中，秀出在哈佛大學攻讀公共行政碩士所收集紀念杯，竟被不法業者盜圖，並偽造成推銷耳鳴藥，台南市衛生局已將全案移請台南市調處調查。
衛生局表示，可能是黃偉哲經常代言台南市農產品，每次銷售量都不錯，才會被冒用圖像，黃偉哲也呼籲民眾不要聽信不實的廣告謠言，他本人只會代言台南市的農特產品和公益性活活動。
黃偉哲最近參加電視節，表示在市長室有一大面帽子牆，以心愛的帽子和馬克杯裝飾，他還特地帶來珍藏品，其中一只紀念杯非常特殊，是在就讀哈佛大學公共行政碩士時所收集的，相關的照片公布卻被不肖業者圖盜用來推銷耳鳴藥。
台南市政府衛生局表示，有關臉書流傳市長黃偉哲代言治療耳鳴產品圖片，該局已整合資料，並移送台南市調查處揪出違法行為人，避免亂象再度發生。
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