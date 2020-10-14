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「滷夫」集合了！ 雲林祭出9萬獎金徵求「神級滷肉飯」
曾獲CNN票選為遊客來台必吃的平民小吃「滷肉飯」，是台灣人不可或缺的主食之一，雲林縣農業處將在11月15日於斗六廳舉辦首屆「2020雲林滷肉飯節」，推廣美食佳餚，今天開始至10月27日率先徵求專業及民間「滷夫」參加「神級滷肉飯爭霸賽」，並祭出9萬元總獎金。
縣長張麗善表示，滷肉飯的三大元素是米、豬肉、醬油，包括香Ｑ飽滿的濁水溪米、飄香一世紀的醬油、健康優質的雲林良品豬肉，都是「神級滷肉飯」的最佳組合；且為只產安全、零瘦肉精的豬肉，雲林縣堅持選用安全衛生無虞的在地豬肉，透過一碗滷肉飯，守護雲林良品豬肉一片淨土。
農業處長魏勝德說，2020雲林神級滷肉飯爭霸賽將以滷料口感、食材品質、環境衛生等評分依據，評選出20家優質店家與民間高手，並參與11月15日滷肉飯節嘉年華。
爭霸賽即日起至10月27日止，開放紙本或網路報名，初審通過者，進行為期二周秘密客實地審查及現場評選會，報名簡章及詳情可上網搜尋「2020雲林滷肉飯節」臉書粉絲專頁。
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