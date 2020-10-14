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保留仿亂世佳人場景旋轉梯而不可得 微小心願在呼喚
鐵道局昨天強拆南鐵東移工程最後的牴觸戶陳致曉住家，前立委高思博說，陳家微小心願只是要遷移仿造電影亂世佳人場景的旋轉梯，卻無法如願，令人感嘆。
高思博「阿博講道理」臉書直播中指出，警察天職是保護人民，首先讓人民睡好覺，但台南市警察卻忙碌幫著公部門，在半夜裡執勤，先是學甲動保區興建案，地方民眾仍有爭議，卻於凌晨動工鑽土，警方忙著阻擋民眾進入；接著是鐵道局強拆民宅，警方跟著排除人民的抗爭。
高思博說，他曾在中秋節造訪陳家，得知他們的微小心願只是遷移仿造電影亂世佳人場景的旋轉梯，卻無法如願。陳致曉在台北教書，家中只有兩位年邁的父母居住，無法有效抵擋拆除行為，警方卻使用強力手段趕人，老人家最後只好含淚黯然離家。
高思博表示，民進黨副秘書長林飛帆多年前也曾參與反南鐵東移運動，現在卻不見蹤影，雙標已經成為民進黨政治人物的基因，難怪現在大家都流傳民進黨執政後，社運界的寒冬就來了。
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