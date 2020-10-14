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學甲爐碴案 議員批官員：黃偉哲沒連任你們害的

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議會今天進行學甲爐碴案專案報告，市議員穎艾達利（左）拿出現場的照片，質詢環保局長謝世傑，圖中現場可見黃、橘色的不明液體。記者修瑞瑩／攝影
台南市議會今天進行學甲爐碴案專案報告，市議員穎艾達利（左）拿出現場的照片，質詢環保局長謝世傑，圖中現場可見黃、橘色的不明液體。記者修瑞瑩／攝影

台南市議會今天進行學甲爐碴案專案報告，不分藍綠的議員都認為市府不能光查目前出問題的土地，明祥鑫再利用公司與郭姓負責人在當地有50多筆土地，還將爐碴倒在其他土地裡，「到底還有多少未爆彈？」，要求環保局要徹查清楚，環保局局長謝世傑則表示目前已在調查中。

學甲爐碴案分別在2015與2019年兩度被發現違法掩埋爐碴，最近網路PTT上又有人爆料，指還有許多未爆彈，引發關注，引發熱烈討論，並質疑郭姓負責人是民進黨的重要「金主」，不管是蔡英文選總統或立委等相關選舉時，郭男都負責財務，在中央黨部裡擔任要職，與現任市長黃偉哲更是可以「手牽手」的好關係，才能夠在地方上大賺黑心錢。

國民黨籍議員蔡育輝與王家貞等人今天在議會質詢時，都強調全案受到高度關注，如果環保局敢包庇郭男，「市長選不上連任都是你們害的」，謝世傑則表示絕對不會。黃偉哲之前對於相關影射也喊冤，表示一切依法。

謝世傑在報告中指出，104年因為民眾向嘉義調查站檢舉，陸續在將軍溪周邊3塊工業用地與4塊農地上挖出爐碴，並依廢棄物清理法規定開罰6000元，及依違反區域計畫法分區使用規定開罰15萬元，明祥鑫公司再利用的執照也被撤銷；之後在去年底台南地檢署再收到檢舉，又在附近另外3塊農地挖到，環保局根據環保署新訂的裁罰基準，開罰7萬2000元，目前全案仍由地檢署調查中。

他表示，兩次的爐碴依各項檢驗方法都沒有超標，地下水也都安全，而與附近農地的檢驗結果相比，重金屬含量還更低，而在104年之後，地上已沒有種農作。

但議員陳昆和表示，以溶出的方式檢驗，重金屬等數質是環保局檢驗的2000倍以上，要求環保局會同議員再次採樣，以昭公信。議員林燕祝也表示，7塊被掩埋的農地都是馬姓地主所有，合理懷疑馬姓地主還有另外6塊土地，應該也都有被埋。

此外，郭男與公司名下共有50多筆土地，謝世傑表示這部分已完成清查，並沒有問題； 議員林易瑩則表示，明祥鑫的廠房之下應該也有被埋爐碴。

環保局並表示，依清查，從100年到104年，明祥鑫公司共收受7家公司生產的爐碴，總計達到60多萬公噸，但104與108年被發現的只有近9萬公噸，議員要求應徹查其他爐碴的流向。

環保局表示，依法民國97年之後，爐碴之能被埋在非農業用地裡，而100年之後不管是農地或工業用地等都不能埋，只能用於鋪面像是停車場、貨櫃場、機場等。而明祥鑫兩度被查的是在99-100年間所掩埋，可以埋在工業用地、不能埋農地。

台南市議會今天進行學甲爐碴案專案報告，市議員林燕祝認為還有多筆土地可能被違反掩埋爐碴。記者修瑞瑩／攝影
台南市議會今天進行學甲爐碴案專案報告，市議員林燕祝認為還有多筆土地可能被違反掩埋爐碴。記者修瑞瑩／攝影

農地 黃偉哲 廢棄物

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