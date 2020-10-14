台南爐渣爭議相持不下 環團：開棺驗屍

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聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市學甲區爐渣農田開挖，附近工業區也遭檢舉被掩埋爐渣。圖／台南市環保局提供
台南市學甲區爐渣農田開挖，附近工業區也遭檢舉被掩埋爐渣。圖／台南市環保局提供

台南市政府今天針對學甲爐渣案在市議會作專題報告，台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，除了現有農田被掩埋爐渣，另也被檢舉有工業用地遭掩埋，應開挖釋疑。他強調，爐渣即使被用來做鋪面，也應經過申請，而做鋪面也僅限氧化渣，且必須以其他工程材料隔離。

台南市政府針對明祥馨2015年在學甲掩埋爐渣案，已要求銘祥馨自9月4日起於180天內完成清理恢復原狀，並在昨天起直播，讓全民一起監督，並在今天提出專案報告。

黃煥彰表示，依資料顯示，銘祥馨在2011至2012年處理的爐渣數量共6378公噸，2012到2015年氧化渣近32萬1千公噸，還原渣則為26萬餘公噸。其中還原渣僅能做水泥原料與水泥製品原料；氧化渣雖可做機場、道路、人行道、貨櫃場、停車場等鋪面工程但路基如為土壤，就必須以其他工程材料隔離，防止因和土壤混合而改變土質。

黃煥彰說，目前開挖的部分是利用農田掩埋土讓，另有民眾檢舉附近工業區也遭掩埋爐渣，必須「開棺驗屍」才能弄清楚。黃煥彰表示，工業區內即使沒掩埋爐渣，而是以爐渣當鋪面，也須提出計畫及經過申請。

環保單位之前曾做檢測，掩埋爐渣的土壤重金屬含量都沒有超標，黃煥彰認為用Tclp溶出試驗方式，爐渣是鹼性，用酸液去溶勢必造成酸鹼中和，驗不出超標。若用此檢驗方式處理台鹼安順廠汙染，也就不用採熱處理方式，當廢棄物處離即可，是極大諷刺。

超標 人行道 直播

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